Industrie und Bau schwächeln, aber Einzelhandel und Gastgewerbe legen zu: Insgesamt bleibt die Wirtschaftsleistung in Rheinland-Pfalz Ende 2025 auf dem Niveau des Vorquartals.

Bad Ems (dpa/lrs) - Die Wirtschaftsleistung in Rheinland-Pfalz hat im vierten Quartal 2025 stagniert. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte, blieb der Wert aller erzeugten Waren und Dienstleistungen preis-, kalender- und saisonbereinigt auf dem Niveau des dritten Quartals. Im Vergleich zum vierten Quartal 2024 ging die Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent zurück.

Belastet wurde die Entwicklung vor allem vom produzierenden Gewerbe, wie die Statistiker ausführten. Die Bruttowertschöpfung der Industrie sank im Schlussquartal um 0,4 Prozent. Auch das Baugewerbe setzte negative Impulse: Hier verringerte sich die Bruttowertschöpfung ebenfalls um 0,4 Prozent.

Stabilisierend wirkte der Dienstleistungssektor, wie aus der Statistik hervorgeht. Dessen Bruttowertschöpfung erhöhte sich im vierten Quartal um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Ein Umsatzplus verzeichneten der Einzelhandel und das Gastgewerbe.