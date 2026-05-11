Sabine Bätzing-Lichtenthäler kündigt ihren Rückzug von der Parteispitze an, weil sie in die Regierung wechselt. So sieht das SPD-Regierungsteam aus.

Als Verhandlungsführer der SPD in den Koalitionsgesprächen stellte der scheidende Ministerpräsident Alexander Schweitzer am Montag in Mainz gerade die sechs Frauen und sechs Männer vor, die das SPD-Regierungsteam unter dem künftigen CDU-Ministerpräsidenten Gordon Schnieder bilden werden, als die E-Mail der SPD aufploppte: Sabine Bätzing-Lichtenthäler (51) wird sich mit Wirkung vom 18. Mai von der Parteispitze zurückziehen. Seit 2004 führt sie als erste Frau die rheinland-pfälzische SPD, im vergangenen Jahr wurde sie mit 98,9 Prozent bestätigt. Als Grund gab sie ihren Wechsel in die Landesregierung an, wo sie ab Montag, 18. Mai, als stellvertretende Ministerpräsidentin und als Ministerin für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend Teil des Kabinetts sein wird. „Wir sehen nicht zuletzt auf Bundesebene, wie schwer sich Ministeramt und Parteivorsitz vereinen lassen.“ Es falle ihr nicht leicht, das Amt aufzugeben. Die Gremien würden nun beraten, wie die Nachfolge organisiert wird, sagte sie.

Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) Foto: dpa Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) Foto: Hannes P. Albert/dpa Kommunalminister Sven Teuber (SPD) Foto: dpa Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) Foto: Helmut Fricke/dpa Finanzstaatssekretär Fedor Rose (SPD) Foto: Rose/OHO Kommunalstaatssekretärin Vanessa Fischer (SPD) Foto: Reißmann/OHO Kulturstaatssekretär Denis Alt (SPD) Foto: Susie Knoll/OHO Wirtschaftsstaatssekretärin Simone Schneider(SPD) Foto: Reißmann/OHO Wirtschaftsstaatssekretär Daniel Stich (SPD) Foto: Stich/OHO Wissenschaftsstaatssekretärin Tamara Müller (SPD) Foto: Reißmann/OHO Sozialstaatssekretärin Kathrin Anklam-Trapp (SPD) Foto: Susie Knoll/OHO Foto 1 von 11

Auf die Frage, ob sie mit ihrem Rückzug auch Verantwortung für das Wahlergebnis übernehme, ging Bätzing-Lichtenthäler nicht ein. Die SPD hatte am 22. März bei der Landtagswahl 9,8 Prozentpunkte verloren und lag mit 25,9 Prozent um 5,1 Punkte hinter der CDU, die als stärkste Partei aus der Wahl hervorgegangen war. In der SPD wurde dafür vor allem die Lage der Bundes-SPD verantwortlich gemacht. Dass nicht alles gut im Land und in der Landesregierung gelaufen sei, hat zuletzt Schweitzer auf dem SPD-Parteitag eingeräumt. Bätzing-Lichtenthäler kündigte an, das Wahlergebnis parteiintern aufarbeiten zu lassen.

Erst die Gremien, dann die Öffentlichkeit

In der SPD wird bereits seit Wochen davon ausgegangen, dass Alexander Schweitzer, der gerade einstimmig zum neuen SPD-Fraktionschef gewählt wurde, auch an die Spitze der Partei treten könnte. Auf die Frage, ob er für den Vorsitz kandidieren werde, sagte Schweitzer am Montag, darüber werde zunächst in den Gremien der SPD gesprochen, dann in der Öffentlichkeit.

Unter den Ministerinnen und Ministern, die er am Montag vorstellte, ist Bätzing-Lichtenthäler das einzig neue Gesicht. Regierungserfahrung hat sie allerdings schon im gleichen Ministerium von 2014 bis 2021 gesammelt. Neue Staatssekretärin in ihrem Haus wird Kathrin Anklam-Trapp (57) aus Worms. Die ausgebildete Krankenschwester war zuletzt Landtagsvizepräsidentin. Was die bisherige Sozialministerin Dörte Schall macht, sei noch nicht entschieden. Er wolle sie in Rheinland-Pfalz halten, sagte Schweitzer.

Ahnen koordiniert die SPD-Ministerien

Erwartungsgemäß bleibt Doris Ahnen (61) Finanzministerin, Staatssekretär in ihrem Haus wird der bisherige Staatskanzlei-Chef Fedor Rose (43). Rose ist Diplom-Volkswirt und promovierter Politikwissenschaftler, er arbeitet schon seit 2011 eng mit Alexander Schweitzer zusammen. Im Finanzministerium sollen auch die SPD-Ministerien koordiniert werden.

Michael Ebling (59) wechselt vom Innenministerium in das bisher von der FDP geführte Wirtschaftsministerium. Dort wird er neben Wirtschaft für Klima und Energie zuständig sein. Der aus Kaiserslautern stammende Staatssekretär Daniel Stich (49) wechselt mit Ebling, er ist der einzige Pfälzer im SPD-Regierungsteam. Der Politikwissenschaftler ist seit 2024 Innenstaatssekretär. Ehrenamtlich ist er Aufsichtsratsmitglied beim 1. FCK und Schatzmeister der Landes-SPD. Neben Stich geht auch die Juristin Simone Schneider (54) als Staatssekretärin mit.

Teubers Haus mit zwei Staatssekretären

Sven Teuber (43) wechselt nach knapp einem Jahr an der Spitze des Bildungsministeriums in das neu zugeschnittene Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur. Der Trierer ist ausgebildeter Gymnasiallehrer für Sozialkunde und Deutsch und gilt als Hoffnungsträger der SPD. Neue Staatssekretärin in seinem Haus wird Vanessa Fischer. Die 40-jährige Politikwissenschaftlerin, die aus dem Kreis Ahrweiler stammt, war bisher in der Staatskanzlei ständige Vertreterin von Staatskanzleichef Rose. Für die Kultur wird Denis Alt (45) aus dem Kreis Bad Kreuznach der zuständige Staatssekretär sein. Der promovierte Politologe und Diplom-Volkswirt war Landtagsabgeordneter und ist seit 2019 Staatssekretär, zuletzt im Sozialministerium, davor im Wissenschaftsministerium, in dem damals unter Minister Konrad Wolf (SPD) ebenfalls die Kultur verankert war.

Pfälzerin nicht mehr Staatssekretärin

Minister für Wissenschaft und Gesundheit bleibt Clemens Hoch (48), der künftig auch die Weiterbildung verantworten wird. Der Jurist aus Andernach ist bereits seit 2021 Gesundheitsminister, davor war er unter Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Chef der Staatskanzlei. In Hochs Ministerium war zuletzt die aus der Nordpfalz stammende Politikwissenschaftlerin Nicole Steingaß (46) Staatssekretärin. Sie ist künftig nicht mehr Teil der Landesregierung. Das stehe „in großer Übereinkunft und Übereinstimmung“ mit ihr, sagte Schweitzer.

Neue Staatssekretärin wird Tamara Müller (36) aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich. Die promovierte Neurobiologin war vor fünf Jahren als B-Kandidatin von Bettina Brück in den Landtag eingezogen, die ihr Mandat aufgeben musste, weil sie Bildungsstaatssekretärin wurde. Dem neuen Landtag gehört Brück wieder als Abgeordnete an.

Die CDU kündigte am Montag an, ihr Regierungspersonal am Dienstag vorzustellen.