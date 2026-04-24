Den Förderschulen in Rheinland-Pfalz geht es schlecht. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Gewerkschaft GEW. Sie fordert, dass die neue Landesregierung handelt.

„Es ist beschämend, wie die Politik mit den Schwächsten umgeht“, sagt Birgit Wolsdorfer aus Ludwigshafen. Und: „Es tut weh, wenn man hört, dass ein 16-Jähriger auf der Sportbank gewickelt werden muss und alle anderen Kinder stehen außen rum.“ Auch dieser Jugendliche habe schließlich ein Recht auf Privatsphäre. Wolsdorfer und ihre Mitstreiter der Landesfachgruppe Sonderpädagogische Berufe bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) haben mit Schulleitungen und Personalräten von 40 Förderschulen im Land gesprochen. Was sie erfahren haben, ist niederschmetternd.

Es fehlten Lehrerinnen, Pädagogische Fachkräfte und Räume – und es habe in den vergangenen Jahren auch das Interesse gefehlt, sich um diese Schulform zu kümmern, kritisiert Stefan Jakobs, Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz: „Wir sind am unteren Ende der Bildungsbiografie, bei den Schwächsten der Schwachen.“ Das Land habe nicht genügend Personal zur Verfügung gestellt, die Kommunen seien ihren Aufgaben beim Instandsetzen der Gebäude und bei der Unterstützung mit Sozialarbeiterinnen und Integrationskräften (die die Kinder im Unterricht begleiten) nicht nachgekommen. Deshalb hoffe die Gewerkschaft, dass sich die neue Landesregierung aus CDU und SPD ernsthaft um die Förderschulen kümmert – und zwar so, wie es der wohl künftige Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) vor der Wahl gesagt hatte: „Koste es, was es wolle.“

Es fehlt an Personal, Räumen und Zeit

Die Gewerkschaft hat für ihre Umfrage die Situation der Förderschulen mit den Schwerpunkten „Ganzheitliche Entwicklung“ und „Motorische Entwicklung“ ausgeleuchtet und stellt landesweit und unabhängig von der Region gravierende Defizite fest. Beispiel Räumlichkeiten: Hier würden statt der laut Messzahl vorgegebenen fünf bis acht Kinder viel mehr Kinder in eine Lerngruppe gepfercht, weil es nicht genug Schulzimmer gibt. Es gebe Schulen, in denen doppelt so viele Kinder beschult werden, wie das Schulgebäude hergibt. „Das ist nicht ein bisschen eng. Das ist ein System, das weit über die Belastungsgrenzen geht“, führt Thomas Schwender, Pädagogische Fachkraft aus Ludwigshafen, aus. Die Schulen müssten alle angemeldeten Schüler aufnehmen – und könnten sie nicht wegen Überfüllung ablehnen. „Eine Zuweisung zu anderen Schulen ist bei Kindern und Jugendlichen mit geistigen Beeinträchtigungen nicht möglich.“

Mehr als die Hälfte der befragten Schulvertreter bemängelt einen Sanierungsstau bei den Gebäuden – Schimmel, kein fließendes Wasser, Asbestbelastung werden hier unter anderem genannt. Von einer Schule sei die Rückmeldung gekommen: „Wir nehmen uns Wasser in Eimern oder Kanistern mit.“ An jeder anderen Arbeitsstelle würde die Arbeit niedergelegt, wenn die Toiletten defekt seien. „Eine Schule deswegen zu schließen, ist kaum möglich“, sagt Schwender und folgert: „Kinder mit Behinderung und diejenigen, die sie begleiten, müssen mit Zuständen leben, die wir anderswo nichts akzeptieren.“ Zumal es – das ist deutschlandweit festzustellen – mehr Kinder mit großem Förderbedarf gebe, wie GEW-Landeschef Jakobs sagt.

In Rheinland-Pfalz gebe es die „gesetzliche Besonderheit“, dass die Eltern entscheiden können, ob ihr Kind eine Förderschule oder eine Schwerpunktschule besucht. Schwerpunktschulen sind Schulen, an denen Kinder mit und ohne Behinderung unterrichtet werden. Im Gegensatz dazu betreuen Förderschulen ausschließlich Kinder mit Förderbedarf. In letzter Zeit würden sich die Eltern wieder vermehrt für Förderschulen entscheiden, stellt Jakobs fest. Zumal, wie Wolsdorfer sagt, die meisten Schwerpunktschulen gar nicht dafür ausgelegt seien, auch Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen aufzunehmen.

Die Kinder brauchen viel Unterstützung

Die Kinder, die die Förderschulen besuchen, brauchen oft viel Unterstützung in der sozialen und emotionalen Entwicklung, zudem sei ihr Verhalten eine Herausforderung: Eigen- und Fremdgefährdung, Weglauftendenzen, Rückzug, Apathie und Verweigerungshaltung werden als Beispiele genannt, teils komme es auch zu körperlicher Gewalt. Für das Personal sei das alles eine hohe psychische Belastung – was sich auch an der Anzahl der Krankheitstage der Lehrer und Erzieher an den befragten Förderschulen spiegle: Diese liegen zwischen 18 und 19 Fehltagen, der deutsche Schnitt bei 14,8.

Personal zu finden, sei schwierig, viele Stellen seien über längere Zeit hinweg unbesetzt. Es bestehe ein „deutlicher struktureller Mangel an ausgebildeten Förderschullehrern“, heißt es in der Umfrage. Erst seit 2024 gibt es zusätzlich zu Landau mit Koblenz eine zweite Universität, an der Förderlehrer ausgebildet werden. „Das kommt viel zu spät. Wir haben es schon lange angemahnt“, sagt Jakobs. In Rheinland-Pfalz sei es, anders als in anderen Bundesländern, „Standard, dass pädagogische Fachkräfte Klassleitungen übernehmen“, sagt Yvonne Schulski.

Die Gewerkschaft stellt fest, dass die Schulen mit vielen Orga-Aufgaben überlastet seien, verschärft werde die Situation an den Schulen durch die Koordination der Integrationshelfer, die „oftmals nicht ausgebildet sind und häufig wechseln“. Integrationshelfer sind Menschen, die das einzelne Kind in Kita oder Schulen begleiten, in der Schule neben ihm sitzen und ihm helfen. Es gibt sie an allen Schulformen, bewilligt werden sie nach einem Antrag der Eltern vom Jugend- oder Sozialamt. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die Integrationshelfer „bei unterschiedlichen Trägern teils prekär beschäftigt sind“. Und sie fordert, dass Förderschulen flächendeckend Schulsozialarbeiter bekommen.

In Rheinland-Pfalz gibt es 133 Förderschulen. Sie haben laut Land die Förderschwerpunkte Lernen, Ganzheitliche Entwicklung, Sprache, Sozial-Emotionale Entwicklung, Motorische Entwicklung, Sehen und Hören. Eine Schule kann einen oder mehrere Schwerpunkte haben. 51 der Schulen haben sich der „Ganzheitlichen Entwicklung“ verschrieben. 47 Schulen wurden von der GEW für die Umfrage angeschrieben, mit Vertretern von 40 wurde gesprochen.

GEW-Vertreterin: „Man muss wissen wollen, was rauskommt“

Die Ludwigshafener GEW-Frau Birgit Wolsdorfer sagt: Das Ministerium hätte eine solche Befragung von Förderschullehrern und -leitern durchaus auch machen können: „Aber man müsste wissen wollen, was rauskommt.“ Dass Politiker sich eine Schule anschauen und sich mit den Kindern fotografieren lassen, reiche nicht. Das allein bringe keine Verbesserung. Das Bildungsministerium erklärt gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass ihm bewusst sei, dass die Förderschulen vor besonderen Herausforderungen stehen. Deshalb werde der Ausbau der Ausbildung und die Einstellung von Förderschullehrkräften konsequent weiter vorangetrieben. Die Frage, inwiefern CDU und SPD bei den Koalitionsverhandlungen auch die Situation der Förderschulen im Blick haben, ließen die Sprecherinnen der beiden Parteien am Freitag offen.

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