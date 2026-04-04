Schauer und kräftige Böen könnten den Spaß bei der Ostereiersuche am Sonntag trüben. Ab Ostermontag ändert sich die Wetterlage jedoch.

Mainz (dpa/lrs) - Viel Wind und wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Ostersonntag. Dabei wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) milder als zuvor: Heute rechnen die Meteorologen mit bis zu 19 Grad, am Ostersonntag sollen die Temperaturen von Rheinhessen bis zur Vorderpfalz bis zu 21 Grad erreichen können.

Viel Wind an Ostersonntag

In der Nacht zum Ostersonntag soll der Wind auffrischen. Am Sonntag werden laut Vorhersage bei teils wolkigem, teils heiteren Wetter auch im Flachland einzelne starke Böen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde möglich sein. Ab Mittag sind Schauer möglich, die von stürmische Böen begleitet werden. Auch im Bergland ist mit starken Böen zu rechnen. Abends lässt der Wind laut DWD nach.

Sonnig ab Ostermontag

Die Nacht zum Ostermontag droht Bodenfrost, es bleibt aber trocken. Bei bis zu 18 Grad wird das Wetter heiter bis sonnig, es weht nur noch ein schwacher Wind. Auch in der Nacht zum Dienstag gibt es verbreitet leichten Frost, tagsüber aber viel Sonne bei bis zu 22 Grad. Ihre Regenschirme können Menschen in den beiden Bundesländern zu Hause lassen.