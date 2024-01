Bereits im vergangenen Jahr hat der Verein Zukunftsregion Ahr für Schlagzeilen gesorgt - bevor er überhaupt gegründet war. Nun will er seine Arbeit vorstellen.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Der neu gegründete Verein Zukunftsregion Ahr will sich am Mittwoch (18.30 Uhr) in Bad Neuenahr-Ahrweiler der Öffentlichkeit vorstellen. Der Verein unterstütze und vernetzte die Akteure des Wiederaufbaus nach dem Hochwasser im Ahrtal und setze sich für die Entwicklung der Region ein, hieß es in einer Mitteilung.

Noch vor seiner Gründung hatte der Verein im vergangenen Jahr für Diskussionen gesorgt: Die ehemalige Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Begoña Hermann war trotz heftiger Kritik an ihrem Urlaub im Anschluss an die Flutkatastrophe zeitweise als Geschäftsführerin gehandelt worden. Sie verzichtete schließlich auf den Posten.

