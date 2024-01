Geld für Schulen, Sozialwohnungen und Radwege - das Innenministerium hat der Gemeinde Altenahr und der Stadt Sinzig Förderbescheide über 23,5 Million Euro zur Aufbauhilfe nach der Flut 2021 überreicht.

Mainz/Altenahr (dpa/lrs) - In Altenahr sollen von dem Geld unter anderem flutgeschädigte Schulen und Kindergärten profitieren, die sich vorübergehend an Ersatzstandorten befinden. «Die Gewährleistung des Schulunterrichts und die Betreuung der Kleinsten in Kindergärten und Kindertagesstätten sind vorrangige Aufgaben der Kommunen», sagte Innenminister Michael Ebling (SPD). «Mithilfe der vorübergehenden Standorte kann die Verbandsgemeinde dieser Verpflichtung nachkommen.»

In Sinzig sollen von dem Geld 16 Sozialwohnungen neu gebaut werden. Zudem sollen eine zerstörte Minigolfanlage und der Ahr-Radweg wieder hergestellt werden. Das Geld werde auch für Wege, Straßen, Beleuchtung und Container für Vereinsanlagen verwendet.

Bei der Flutkatastrophe 2021 sind allein in Rheinland-Pfalz mindestens 136 Menschen ums Leben gekommen. Mit dem Sondervermögen stellen Bund und Länder Gelder für den Wiederaufbau. Bislang wurden für die Wiederherstellung der allgemeinen kommunalen Infrastruktur in Rheinland-Pfalz laut Innenministerium Förderungen in Höhe von rund 604 Millionen Euro aus dem Aufbauhilfefonds bewilligt.