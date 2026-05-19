In Rheinland-Pfalz und Saarland legen Telekom-Beschäftigte erneut die Arbeit nieder. Schon am Dienstag kam es zu Warnstreiks.

Mainz/ Saarbrücken (dpa/lrs) - Beschäftigte der Deutschen Telekom in Rheinland-Pfalz und im Saarland legen am Mittwoch erneut die Arbeit nieder. Zum Warnstreik aufgerufen sind die Beschäftigten an den acht Telekom-Standorten in Koblenz, Bad Kreuznach, Mainz, Kaiserslautern, Neustadt, Ludwigshafen, Trier und Saarbrücken, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Bereits am Dienstag hatten demnach rund 650 Mitarbeitende ihre Arbeit niedergelegt.

Von den Warnstreiks betroffen sind den Angaben zufolge mehrere Bereiche des Telekom-Konzerns. Aufgrund der Arbeitsniederlegungen könne es zu schlechterer Erreichbarkeit, Verzögerungen im technischen Kundenservice, Verzögerungen beim Glasfaserausbau sowie zu Terminabsagen bei Kundenterminen kommen. Die Notdienste seien sichergestellt.

Verdi fordert unter anderem eine Entgelterhöhung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro jährlich. Die vierte Verhandlungsrunde soll in der kommenden Woche (26./27. Mai 2026) stattfinden.