Auch Rheinland-Pfalz startet schon bald in die Osterferien. Wer nicht ins Stauchaos steuern möchte, erfährt hier, wie er es am besten vermeiden kann.

Koblenz (dpa/lrs) - Wer mit Beginn der Osterferien mit dem Auto wegfahren möchte, sollte sich auf Stau einstellen. Wo die Staugefahr in Rheinland-Pfalz besonders groß ist und ab wann es ruhiger wird.

Wann ist die Staugefahr am höchsten?

Der ADAC erwartet vor allem an diesem Freitag, aber auch noch am Samstagvormittag ein hohes Verkaufsaufkommen. Am Samstag über den Tag sollte es etwas abflauen. Der Sonntag dürfte nach Erwartungen des Clubs deutlich ruhiger verlaufen. Doch damit sind die Stoßzeiten noch nicht vorbei.

«Der Gründonnerstag zählt erfahrungsgemäß zu den staureichsten Tagen des Jahres, insbesondere am Nachmittag und in den Abendstunden», hieß es vom ADAC. Auch in diesem Jahr werde an diesem Tag mit dem höchsten Reiseaufkommen gerechnet.

Während für den Ostersonntag keine angespannte Verkehrslage auf den Fernstraßen erwartet wird, machen die Rückreisenden den Ostermontag wieder zu einem staugefährlichen Tag.

Wo wird es eng?

Der ADAC sagt zum Ferienstart besonders für Reisende aus Rheinland-Pfalz in Richtung Süden eine erhöhte Staugefahr voraus. Wer lange Wartezeiten umgehen möchte, sollte folgende Autobahnen meiden:

Richtung Süden:

A3 Köln Frankfurt Nürnberg

A5 Karlsruhe

A6 Heilbronn – Nürnberg – Pilsen

A7 Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart – München

A93 Rosenheim – Kiefersfelden

A94 München – Passau

A99 Ostumfahrung München

Richtung Norden:

A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover

A3 Fahrtrichtung Köln

Warum ist die Staugefahr so hoch?

Neben Rheinland-Pfalz starten auch nahezu alle anderen Bundesländer in die schulfreie Zeit. Auch in Österreich und Teilen der Schweiz beginnen die Ferien, was die Verkehrslage zusätzlich verschärft.

Zudem tragen laut ADAC auch Grenzkontrollen etwa an den Übergängen nach Österreich, Baustellen wie die an der Luegbrücke auf der Brennerautobahn A13 und teils noch winterliche Straßenverhältnisse zu Verzögerungen bei. Ob Winterreifen benötigt werden, sollte in jedem Fall vorher geprüft werden.

Sollte ich mit dem Auto zum Flughafen Frankfurt fahren?

Lieber nicht. Der Betreiber des Frankfurter Flughafens erwartet eine hohe Auslastung der Terminalparkhäuser, wie Fraport mitteilte. Wer dennoch mit dem Auto anreisen will, sollte frühzeitig einen Parkplatz reservieren. Das ist online möglich.

Wie kann ich möglichst spritsparend mit dem Auto reisen?

Der ADAC empfiehlt, abends außerhalb der Autobahn zu tanken und die Preise gegebenenfalls vorher mit ausländischen Optionen zu vergleichen. Weniger Gewicht im Auto und ein angemessener Reifendruck senken den Verbrauch. Und zu guter Letzt: Wer schneller rast, verbrennt mehr Sprit - eine angepasste Geschwindigkeit kann helfen.