Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat vor mehr als einem Jahr mit vier Netzbetreibern einen Mobilfunkpakt für eine bessere Versorgung im Land unterzeichnet. Nun will Digitalminister Alexander Schweitzer (SPD) an diesem Freitag (11 Uhr) mit Vertretern der Mobilfunknetzbetreiber Telekom, Vodafone, Telefonica/O2 und 1&1 über die bisherigen Ausbaufortschritte berichten. Bei dem Treffen in Mainz soll auch über die Ausbauziele bis Ende 2024 in Rheinland-Pfalz gesprochen werden. Der Mobilfunkpakt war im November 2022 ins Leben gerufen worden.