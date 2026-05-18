Die Aufgabe ist anspruchsvoll: Nach 35 Jahren Opposition soll er eine Koalition mit der regierungserfahrenen SPD anführen. Wer ist Gordon Schnieder?

Mainz (dpa/lrs) - Gordon Schnieder hat eine Erfolgsgeschichte hinter sich - und keine leichte Aufgabe vor sich. Der ehemalige CDU-Generalsekretär ging aus einem parteiinternen Streit infolge der verlorenen Landtagswahl 2021 als Sieger hervor. Er versammelte die Union hinter sich, wurde erst Fraktions-, dann Parteichef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl.

Überraschend deutlich gewann der 50-Jährige aus der Eifel schließlich am 22. März gegen die in Rheinland-Pfalz scheinbar unbesiegbare SPD. Acht Wochen später stehen der Koalitionsvertrag mit der SPD und das Regierungsteam. Der CDU-Landeschef kann bei seiner Wahl zum ersten Ministerpräsidenten der Union seit 35 Jahren in dem Bundesland auf eine satte Mehrheit bauen.

Die Aufgabe ist herausfordernd

Schnieders Aufgabe ist herausfordernd: Eine Große Koalition gab es in Rheinland-Pfalz noch nicht. Der Partner ist zudem kein kleines Anhängsel, sondern die stolze SPD, die fünf Minister und Ministerinnen mit Regierungserfahrung ins Kabinett schickt. Ihre Kollegen und Kolleginnen aus der CDU haben die bisher nicht. Dazu kommt eine schwierige Wirtschaftslage, die sich auch bei den Steuereinnahmen bemerkbar macht.

Mit der SPD ist sich Schnieder einig, mit guter Politik für die Menschen überzeugen zu wollen. Beide Parteien schauen deshalb immer wieder skeptisch auf die Performance der Großen Koalition in Berlin. Einen guten Draht hat Schnieder zu seinem älteren Bruder Patrick, der als Bundesverkehrsminister für die CDU in Berlin mit am Kabinettstisch sitzt.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (l.) ist stolz auf seinen jüngeren Bruder Gordon. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

Wahl der Bildungsministerin polarisiert

Bei der Ressortverteilung behielt die SPD das Finanzministerium, der CDU fiel aber das Bildungsministerium zu, das die SPD auch gerne behalten hätte. Die umstrittenste Entscheidung für sein neues Regierungsteam ist ausgerechnet diese Hausspitze. Denn die neue Ministerin Ute Eiling-Hütig ist CSU-Mitglied und kommt aus Bayern.

Schneider gilt als konservativ, bodenständig und gradlinig. Bei seinen öffentlichen Auftritten und Reden ist er in der Regel gut vorbereitet und konzentriert. Er tritt freundlich, aber auch bestimmt auf, lässt sich nicht leicht von seiner Linie und seinen Argumenten abbringen.

Der gelernte Diplom-Finanzwirt ist ein Familienmensch und Vater dreier Kinder. Er lebt mit drei Generationen in seinem Elternhaus im Vulkaneifel-Ort Birresborn.