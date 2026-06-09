Südwest Wie entwickeln sich die Mieten und Immobilienpreise?

Wohnungsbau
Der Immobilienmarkt in ländlichen Regionen und größeren Städten unterscheidet sich oft stark. (Symbolbild)

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist angespannt. Wegen der hohen Preise schaffen es viele Menschen nicht, aus einer Mietwohnung in eine gekaufte Immobilie zu wechseln.

Mainz (dpa/lrs) - Wie hoch sind die Mieten in den unterschiedlichen Regionen von Rheinland-Pfalz? Was sind die Preise für Wohnungen und Häuser im Land? Der Immobilienverband (IVD) West will heute (11 Uhr) in Mainz über die Entwicklungen und Trends am Immobilienmarkt in den Regionen Rheinhessen, Pfalz, Südeifel und Mittelrhein berichten. Dabei geht es auch um die Unterschiede zwischen den großen Städten und den ländlicheren Regionen von Rheinland-Pfalz.

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