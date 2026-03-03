Es bleibt dabei: Bahnfahrer im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus brauchen starke Nerven. Die Bahn kündigte weitere Einschränkungen bis Mitte Mai an.

Mainz (dpa) - Die Bauarbeiten auf mehreren Bahnstrecken im und um das Rhein-Main-Gebiet bringen in den kommenden Monaten weitere deutliche Einschränkungen mit sich. Weil laut Deutscher Bahn vor der im Sommer beginnenden Sanierung der rechten Rheinstrecke Umleitungsstrecken vorbereitet werden müssen, wird eine wichtige Eisenbahnbrücke zwischen Mainz und Wiesbaden vom Abend des 13. März bis zum Morgen des 23. April total gesperrt - mit Folgen für den Fern- und Regionalverkehr.

Fernzüge würden in der Regel umgeleitet oder fielen zwischen Frankfurt und Mainz beziehungsweise Wiesbaden aus. Es komme zu längeren Fahrtzeiten, auch könnten Halte entfallen. Zwischen 6. März und 15. Mai gibt es außerdem Einschränkungen und zeitweise Sperrungen aufgrund von Arbeiten an Stellwerkstechnik um Mainz sowie zwischen Frankfurt-Höchst und Mainz-Kastel.

Ein Überblick:

Was müssen Pendler aus der Region wissen?

Noch bis zum 13. März werden S-Bahnen der Linien 8 und 9 zwischen Kelsterbach und Wiesbaden Hauptbahnhof entfallen, weiterhin gibt es einen stündlichen S-Bahn-Pendelverkehr zwischen Mainz und Wiesbaden. Zwischen dem 6. und 13. März fährt außerdem die Regionalbahn 75 tagsüber wieder zwischen den beiden Landeshauptstädten.

Vom 14. März bis zum 23. April wird die S8 zwischen Mainz Hauptbahnhof und Wiesbaden Hauptbahnhof entfallen, zwischen Mainz und Kelsterbach ist sie dann zumindest tagsüber wieder unterwegs. Vom 23. April bis 15. Mai ist die S8 tagsüber wieder auf der kompletten Strecke im Einsatz, nachts zwischen 21 und 5 Uhr jedoch nicht zwischen Kelsterbach und Wiesbaden.

Tagsüber regulär wird die S9 vom 14. März bis zum 3. April und vom 1. bis 15. Mai rollen, nachts entfällt auch sie zwischen Kelsterbach und Wiesbaden.

Zahlreiche Änderungen bei Regionalzügen

Regionalzüge der Linien RE2 (zwischen Frankfurt und Koblenz) und RE3 (Vlexx zwischen Frankfurt und Saarbrücken) werden vom 6. bis 13. März über Mainz-Kastel auf Wiesbadener Seite des Rheins umgeleitet, nachts wird dies bis zum 26. März der Fall sein. Vom 24. April bis zum 15. Mai folgen weitere nächtliche Ausfälle dieser beiden Linien zwischen den Hauptbahnhöfen Mainz und Frankfurt, tagsüber verkehrt die RE2 vom 2. bis 15. Mai über Mainz-Kastel und nicht über den Mainzer Hauptbahnhof.

Die Züge der Hessischen Landesbahn (HLB) der Linie RB58 zwischen Rüsselsheim und Hanau entfallen noch bis zum 13. März zwischen dem Frankfurter Flughafen und Rüsselsheim, hier kann laut Bahn auf den Ersatzverkehr der S-Bahn ausgewichen werden. Am Wochenende vom 20. bis 22. März entfällt die RB58 zwischen Hanau und Rüsselsheim komplett - wegen Arbeiten an der neuen nordmainischen S-Bahn-Strecke.

Arbeiten an linksrheinischen Strecke

Aufgrund von Arbeiten an der linksrheinischen Bahnstrecke nördlich von Bingen wird es vom 16. März an Ausfälle und Bus-Ersatzverkehre auf den Linien RB26 (Transregio zwischen Mainz und Köln), RE2 (Frankfurt-Koblenz) sowie RE17 (Vlexx zwischen Kaiserslautern und Koblenz) geben.

Zwischen Worms und Mainz Hauptbahnhof entfallen Züge der Linien RE4 und RE14 (Karlsruhe via Mainz nach Frankfurt) noch bis zum 6. März. Vom 7. März an bis zum 13. März sowie zwischen dem 23. April und 15. Mai fahren nachts keine Züge dieser beiden Linien zwischen Mainz und Frankfurt und vom 14. März bis zum 22. April entfallen sie ganztägig auf diesem Abschnitt.

Die RB75 der HLB (Wiesbaden-Darmstadt-Aschaffenburg) wird vom 6. bis 13. März nachts über Mainz-Kastel umgeleitet, vom 14. März bis zum 22. April sowie vom 1. bis 15. Mai ganztägig.

Wie es ab Mitte Mai dann angesichts der zahlreichen Baustellen im Schienennetz weitergehen soll, darüber will die Deutsche Bahn später informieren.