In den kommenden Tagen erhält Herbstwetter Einzug. Es wird deutlich kühler.

Offenbach (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen soll es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland deutlich kühler werden. Am Sonntag erwarten Meteorologen vereinzelte Schauer und Gewitter mit örtlichem Starkregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vielerorts soll es aber auch trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad, in der Eifel teils nur bei 20 Grad. In der Nacht zum Montag sind gebietsweise schauerartiger Regen oder Schauer sowie einzelne Gewitter möglich.

Am Montag soll es meist stark bewölkt und nur kurzzeitig sonnig werden. Zeitweise sieht die Vorhersage Regen oder Schauer mit einzelnen teils starken Gewittern vor. Maximal erreicht das Thermometer 18 bis 20 Grad, im höheren Bergland 17 Grad. Auch am Dienstag soll es oftmals grau und vereinzelt regnerisch werden bei Temperaturen von 18 bis 21 Grad.