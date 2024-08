Hohe Temperaturen und meist sonnig: Das Wetter am Wochenende wird wieder sommerlich. Zuvor verschaffen Schauer und Gewitter dem aber einen kleinen Dämpfer.

Offenbach (dpa/lrs) - Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird vor dem Wochenende kurz ungemütlicher. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Nachmittag einige Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregen. Dabei wird es wieder warm, mitunter auch heiß: Die Werte steigen auf bis zu 32 Grad in der Vorderpfalz. Mit 25 bis 27 Grad wird es im nördlichen Bergland etwas kühler.

Mit dem Regen ist es in der Nacht auf Samstag meist wieder vorbei, sagt der Wetterdienst voraus. Oft ist es bewölkt, Schauer treten aber nur vereinzelt auf - dazu 19 bis 13 Grad.

Wochenende wieder sonnig

Der Samstag zeigt sich heiter mit wenigen Wolken. Meistens bleibt es trocken und erneut liegen die Temperaturen um die 30 Grad-Marke. Auch am Sonntag kommt die Sonne öfter heraus, nur im Bergland erwartet der Wetterdienst einzelne Schauer und Gewitter. Die Hitzeperiode hält an: Die Werte steigen auf 29 bis 33 Grad, in Hochlagen um 27 Grad.

Die neue Woche startet dann eher wechselhaft und warm - auch Gewitter und Starkregen sind wieder möglich.