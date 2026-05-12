Unbeständiges Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland: Mit Schauern und Gewittern und geht die Woche weiter. Auch am Vatertag bleibt es wechselhaft.

Mainz/ Saarbrücken/ Offenbach (dpa/lrs) - Schauer, Gewitter und sogar einige Schneeflocken - das Wetter bleibt in dieser Woche ungemütlich in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Tagesverlauf ist es wechselnd bis stark bewölkt und es kann einzelne Schauer und kurze Gewitter geben, die in Hochlagen sogar einige Schneeflocken bringen können, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen erreichen 10 bis 15 Grad und im Bergland bis 8 Grad bei mäßigem bis teils stark böigem Wind.

In der Nacht fallen die Tiefstwerte auf 6 bis 2 Grad, dabei kann es vor allem im Norden des Bundeslandes noch etwas regnen. Auch der Mittwoch bringt viele Wolken, und es fallen örtlich Schauer, nachmittags sind Gewitter möglich bei Temperaturen von 14 bis 17 Grad und bis 11 Grad in Hochlagen.

Wenig einladend bleibt das Wetter auch zu Christi Himmelfahrt an diesem Donnerstag: Nach einer wechselhaften Nacht müssen Ausflügler am Vatertag tagsüber mit vielen Wolken, häufigen Schauern und vereinzelten Gewittern rechnen. Die Höchstwerte erreichen 12 bis 15 Grad und bis 9 Grad in Hochlagen.