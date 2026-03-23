Die SPD verliert mit Rheinland-Pfalz ein Stammland. Die Gründe liegen vor allem, aber nicht nur im Bund.

Der Schuldige ist an diesem Sonntag in den Reihen der Sozialdemokraten schnell ausgemacht: Die Bundespartei hat der SPD in Rheinland-Pfalz den Sieg geklaut. So viel Wahrheit in dieser Aussage steckt, so unvollständig ist die Bewertung.

Bleiben wir also zunächst im Land: Die Genossen von der Eifel bis zur Pfalz haben es in den vergangenen Monaten, vor allem Jahren, verpasst, grundlegende und mutige Reformen anzustoßen und der komplexen gesamtgesellschaftlichen Entwicklung in der Republik passende Lösungen entgegenzustellen.

Die Kommunen im Land sind strukturell unterfinanziert. Der Erlass von Schulden hat Wunden überklebt, aus denen es längst wieder eitert. Alexander Schweitzer hat das Amt des Ministerpräsidenten übernommen, als eine Kommunalreform längst überfällig war. Das Geld fehlt in den Kommunen für das Auffüllen spürbarer Löcher: im Asphalt, im Dorfbild, in der Daseinsvorsorge. Wer zu dem Eindruck gelangt, seine Region werde abgehängt, der wählt tendenziell den Wechsel – oder gleich radikal. Letzteres haben an diesem Sonntag immerhin rund 20 Prozent getan.

Zu wenig, zu spät in der Bildungspolitik

In der Bildungspolitik hat die Regierung Schweitzer zu retten versucht, was seine Landespartei zu lange vernachlässigt hat. Lehrerinnen und Lehrer in allen Teilen der Republik klagen über eine Verrohung der Sitten und mangelnde Fähigkeiten der Schüler. Doch der Trend in Rheinland-Pfalz ist besonders dramatisch. „Too little, too late“ – zu wenig, zu spät ist hier etwas passiert. Der Wunsch nach einem liberalen Bildungssystem für alle führt mitunter zur Begünstigung unguter Entwicklungen für viele.

Die SPD in Rheinland-Pfalz hat 35 Jahre lang regiert. Da fällt es schwer, bestimmte Entwicklungen aus der Vergangenheit hart zu kritisieren. Schließlich wäre im Zweifel immer ein Genosse mindestens mitgemeint bei der Kritik. Doch die Debatten um die von der SPD beurlaubten Staatsbeamten, die in ihrer Freistellung dennoch Pensionsansprüche sammeln, müssen sich auch die aktuell Handelnden anhaften lassen.

Alexander Schweitzer hat auf Umbrüche verzichtet

Alexander Schweitzer hat bei seiner Amtsübernahme auf die ganz großen Umbrüche verzichtet – sowohl inhaltlich als auch personell. Zu wichtig war ihm die Geschlossenheit innerhalb der Machtmaschine SPD. Nach einem Sieg am Sonntag hätte Schweitzer beweisen können, wie ernst auch er es mit einem Neuanfang meint. Dazu hat das politische Talent erst einmal keine Gelegenheit.

Und das liegt tatsächlich auch und gerade am desolaten Bild, das seine Partei auf Bundesebene abgibt. Im Landesverband Rheinland-Pfalz haben sie nie einen Hehl daraus gemacht, vieles anders zu sehen als die Genossen in Berlin. Alexander Schweitzer hat wiederholt zu Protokoll gegeben, seine Partei müsse sich endlich um diejenigen kümmern, die arbeiten wollen. Zu lange sei Klientelpolitik betrieben worden für die, die könnten, aber nicht wollen. Stichwort: Bürgergeld. Kein Wunder, dass die SPD vor allem ihre ehemaligen Hochburgen an die AfD zu verlieren droht.

Wie recht die SPDler im Südwesten mit ihrer Bewertung haben: Gerade in der Pfalz sind so viele so stolz auf ihre Tatkraft, auf ihren Trotz im Umgang mit den Herausforderungen dieser Zeit. Mit seiner konservativen Interpretation der Sozialdemokratie hätte Alexander Schweitzer auch auf Bundesebene als Richtungsweiser getaugt. Aber wie sagte schon einst ein verdienter, später verschmähter Sozialdemokrat: Hätte, hätte, Fahrradkette.

Die SPD braucht Erneuerung an allen Stellen

Die SPD hat auf der Bundesebene zu viele alte Antworten auf neue Fragen – und zu viele Phrasen als Reaktion auf echte Probleme im Land. Wer in Angststarre verharrt, statt grundlegende Veränderungen in Partei und Programm umzusetzen, der droht, spätestens bei den nächsten Wahlen ganz unterzugehen. Die SPD braucht eine neue Führung und ein neues Selbstverständnis.

Zurück zum Land: Rheinland-Pfalz ist ein konservatives Land mit Herz. Insofern also eigentlich durchaus prädestiniert für eine schwarz-rote Regierung. Es wird sich zeigen, wie sehr sich die SPD in Rheinland-Pfalz weiter emanzipieren kann von ihren Genossen in der Hauptstadt. Und wie deutlich auch Gordon Schnieder weiter Abstand hält von den ganz verrückten Ideen seiner Parteifreunde in Berlin.

Alexander Schweitzer hat in den vergangenen Wochen immer wieder betont, nicht über einen Plan B nachzudenken. Wer ihn am Sonntagabend sah und reden hörte, ahnt: Der Sozialdemokrat hat gemeint, was er gesagt hat. Bis zuletzt hat er darum gekämpft, seine SPD in der Staatskanzlei zu halten. Und doch ist das Ende der roten Ära in Mainz von nun an auch mit seinem Namen verbunden.