Auf einer Baustelle haben Einbrecher besonders schwere und teure Gegenstände geklaut.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Einbrecher haben auf einer privaten Baustelle Gegenstände im Wert von ungefähr 40.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befanden sich darunter Werkzeuge, Baumaschinen und Baumaterialien, von denen manche bis zu 250 Kilogramm wiegen. Die Täter seien den Angaben zufolge am Samstagmittag durch die Hintertür in den Rohbau eingebrochen. Die Ermittlungen laufen.

