Mannheim. Auf dem Gelände eines Autohandels in der Casterfeldstraße hat in der Nacht ein Gebäudekomplex im Werkstattbereich gebrannt. Der Alarm ging laut Polizei am Samstag, 16. Mai, gegen 2.40 Uhr ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Werkstattbereich in Vollbrand, auch mehrere Autos im Außenbereich brannten. Einsatzkräfte verhinderten durch eine Riegelstellung ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile und zusätzliche Fahrzeuge.

Nach etwa einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle und wurde gelöscht. Mindestens zwölf Fahrzeuge sowie Teile des Gebäudes wurden zerstört oder beschädigt. Zur Ursache lagen laut Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Der Sachschaden lag ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Für die Löscharbeiten sperrte die Stadt die Casterfeldstraße stadteinwärts. Verletzt wurde niemand. rhp