Rüdiger Ziehl hat für den 1. FC Saarbrücken im Endspurt der 3. Fußball-Liga ein Endspiel ausgerufen. «Die Ausgangslage ist klar. Wenn wir weiter nach oben schauen wollen, müssen wir jedes Spiel gewinnen. Das gilt auch am Samstag. Es ist ein Verfolger-Duell. Wer verliert, ist raus», sagte Ziehl am Freitag. Die Saarländer spielen am Samstag (16.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen. Es werden deutlich mehr als 10.000 Zuschauer erwartet.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Saarbrücken hat derzeit 49 Punkte. Sandhausen hat 52 Zähler gesammelt, dabei aber auch ein Spiel mehr absolviert. «Im Jahr 2024 sind sie vorne dabei. Sie haben viele personelle Möglichkeiten und die Saison mit Sicherheit noch nicht abgeschrieben», lobte Ziehl den Zweitliga-Absteiger. Derzeit nehmen Tabellenführer Jahn Regensburg (60) und der SSV Ulm (59) Kurs auf den Aufstieg.

