Das „Häppi“-Konzept scheint Patienten und Hausärzten zu helfen. Ob es aber die Regel wird, hängt vom Bund und den Kassen ab.

Wer sich als Patient darauf einlässt, hat nichts zu verlieren: Der Hausarzt steuert seine Gesundheitsversorgung mit Hilfe des Praxisteams und mehr Digitalisierung. Allerdings weht ein rauer Wind, was die Finanzierung des Gesundheitssystems und seine Attraktivität für den Nachwuchs betrifft. Insofern ist das Modellprojekt „Häppi“ ein echter Schlüssel, um die Hausarztzentrierte Versorgung zielgerichtet umzusetzen.

In Rheinland-Pfalz haben die AOK und das Gesundheitsministerium zumindest das Modellprojekt unterstützt. Damit ist es aber nicht getan. Gut, dass „Häppi“ zwar nicht wörtlich, aber inhaltlich im Koalitionsvertrag von CDU und SPD steht. Dann muss sich nur der Bund noch entscheiden, was ihm die Hausarztzentrierung wert ist. Und die Kassen müssen eine Lösung für den Vergütungswunsch Praxis-Patientenkontakt finden. Da bleibt nur, das Beste zu hoffen.