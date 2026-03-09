Die hoffnungsvolle Entwicklung bei der Vereitelung von Straftaten und der Jagd nach Kriminellen hält an. Der Innenminister zählt Rheinland-Pfalz zu den sichersten Bundesländern.

Mainz (dpa/lrs) - Positiver Trend bei der Verbrechensbekämpfung in Rheinland-Pfalz: Die Ermittler registrierten im vergangenen Jahr weniger Straftaten. Gleichzeitig ging die Aufklärungsquote nach oben. Diese Entwicklung belege, dass Rheinland-Pfalz bundesweit zu den sichersten Bundesländern zähle, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) in Mainz.

Insgesamt registrierte die Polizei 224.126 Straftaten im Land. Das entspreche einem Rückgang im Vergleich zum Jahr zuvor von 6,4 Prozent, berichtete der Innenminister. Das sei der niedrigste Wert seit dem Jahr 1992. Die Aufklärungsquote lag bei 64,8 Prozent nach 64,3 Prozent im Vorjahr.

Auch die Häufigkeitszahl - die Zahl der erfassten Fälle gerechnet auf 100.000 Einwohner - habe sich positiv entwickelt. Mit einem Wert von 5.427 (2024: 5.803) sei mit Ausnahme des Pandemiejahres 2021 die niedrigste Zahl seit fast 40 Jahren verzeichnet worden, erklärte Ebling.