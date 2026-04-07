Ein brennender Behälter im Wald entpuppt sich als amerikanische Phosphorhandgranate aus dem Zweiten Weltkrieg.

Braubach (dpa/lrs) - Eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat in einem Waldstück bei Braubach ( Rhein-Lahn-Kreis) einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Am Nachmittag sei ein unbekannter metallischer Behälter gemeldet worden, der gebrannt habe, teilte die Polizei in Lahnstein mit. «Der dosenähnliche Gegenstand konnte zunächst durch die Feuerwehr nicht einfach abgelöscht werden.»

Der hinzugerufene Kampfmittelräumdienst bestätigte schließlich, dass es sich um eine amerikanische Phosphorhandgranate aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. «Vermutlich löste die Granate aufgrund ihrer Verwitterung und dem damit verbundenen Sauerstoffkontakt eigenständig aus», hieß es. Sie sei ohne Gefährdung der Umwelt erfolgreich abtransportiert worden.