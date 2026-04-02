500 Kilo Sprengkraft direkt am Ortsrand: Im Hunsrück müssen am Nachmittag Hunderte ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Eine Bombe ist gefunden worden.

Völkenroth (dpa/lrs) - Im Dorf Völkenroth im Hunsrück ist eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Der Kampfmittelräumdienst hatte ein Gebiet am Ortsrand vor anstehenden Bauarbeiten abgesucht und dabei die 500 Kilogramm schwere Bombe entdeckt, wie der Büroleiter im Rathaus der Verbandsgemeinde Kastellaun, Manuel Heinz-Lauf, mitteilte. Diese wurde zunächst geortet und dann freigelegt.

Ein Sperrkreis von 500 Metern um den Fundort wurde ab 15 Uhr evakuiert, rund 260 Menschen mussten den Angaben nach ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Sie konnten zunächst im Dorfgemeinschaftshaus im benachbarten Bell unterkommen. Für die nicht mobile Bevölkerung hatte die Feuerwehr einen Shuttle-Service bereitgestellt.

Die Entschärfung der Bombe dauerte nur zehn Minuten und verlief reibungslos, sagte Heinz-Lauf gegen 17.00 Uhr. Die Anwohner können demnach in ihre Heime zurückkehren.