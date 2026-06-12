Nach dem Fund einer 250-Kilo-Fliegerbombe in Dernau mussten rund 600 Menschen ihre Häuser verlassen. Die Entschärfung verlief planmäßig.

Dernau (dpa/lrs) - Die im Ahrtal gefundene Weltkriegsbombe ist erfolgreich entschärft worden. Die Entschärfung sei planmäßig und ohne Zwischenfälle verlaufen, teilte die Verbandsgemeinde Altenahr mit. Am Morgen hatten rund 600 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen. Die Evakuierung sei erfolgreich verlaufen.

Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war nach Angaben der Verbandsgemeinde am Donnerstag bei Sondierungsarbeiten zur Wiederherstellung der Ahr gefunden worden. Betroffen waren die Anwohnerinnen und Anwohner mehrerer Straßen im Radius von 300 Metern um den Fundort auf der rechten Seite der Ahr. Sie mussten bis 9.00 Uhr ihre Wohnungen und Häuser verlassen haben. Für Menschen, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen konnten, wurde eine Sammelstelle im Freundschaftshaus Marienthal am Donau-Ries-Platz eingerichtet. Der öffentliche Nahverkehr inklusive der Ahrtalbahn sowie der Straßenverkehr wurden im betroffenen Bereich gesperrt.

Dernau war von der Ahrtal-Flutkatastrophe vor fünf Jahren stark betroffen. Mehrere Menschen starben, Häuser, die Brücke und Straßen wurden weggespült. Der Ort hat nach Angaben des Statistischen Landesamtes etwa 1.500 Einwohner.