Fünf Minister und sieben Staatssekretäre stellt die CDU in der neuen Regierung. Welche anderen wichtigen Posten sie noch besetzt. Das ist das Team.

Mainz (dpa/lrs) - Die CDU stellt in der großen Koalition in Rheinland-Pfalz drei Minister und zwei Ministerinnen. Dazu kommen sieben Staatssekretäre – davon drei Frauen. Wer dabei ist.

Ute Eiling-Hütig (CSU) – Bildung

Die promovierte Althistorikerin sitzt seit 2013 für die CSU im bayerischen Landtag. Aktuell ist die 58 Jahre alte Mutter einer Tochter Landesvorsitzende des Arbeitskreises Schule, Bildung und Sport der CSU und zugleich Vorsitzende des Bildungsausschusses im Landtag. Neben ihrer parlamentarischen Tätigkeit ist die Abgeordnete, die in Nordrhein-Westfalen geboren wurde und heute im Landkreis Starnberg lebt, unter anderem Präsidentin des Bayerischen Volkshochschulverbandes und Vorsitzende des Bayerischen Bibliotheksverbandes.

Die neue Bildungsministerin kommt aus Bayern. Foto: Andreas Arnold/dpa

Ihre Berufung als Ministerin nach Rheinland-Pfalz wurde in der CSU mit einiger Überraschung aufgenommen. Zwar ist Eiling-Hütig auch qua Amt eine der CSU-Bildungsexpertinnen und -experten. Bei Spekulationen über Kabinettsbesetzungen in Bayern hatte ihr Name – auch weil das Bildungsministerium mittlerweile seit 2018 in der Hand der Freien Wähler ist – in den vergangenen Jahren aber bislang keine Rolle gespielt.

Marcus Klein – Chef der Staatskanzlei und Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport, Ehrenamt und Medien

Der Pfälzer ist in Ramstein aufgewachsen und langjähriger Landtagsabgeordneter, von 2011 bis 2016 und dann wieder seit 2019. Seit Ende 2024 ist er parlamentarischer Geschäftsführer, zuvor war er stellvertretender Fraktionschef. Er war auch stellvertretender Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Seine politischen Schwerpunkte sind Innen- und Rechtspolitik

Der 49-Jährige gilt als Vertrauter von Gordon Schnieder und hat gute Kontakte ins Saarland. Der Jurist war als Beamter im saarländischen Landesdienst und Büroleiter des ehemaligen saarländischen Ministerpräsidenten Peter Müller (CDU).

Klein ist verheiratet und hat zwei Kinder. Zu seinen Hobbys gehören Wandern und Radtouren. Er schätzt die Begegnung mit Menschen und das Engagement in Vereinen und Gremien. Besonders am Herzen liege ihm das Stationäre Hospiz in Landstuhl, dessen Fördervereinsvorsitzender er seit Gründung ist, wie er auf seiner Homepage schreibt.

Schnieders Vertrauter Marcus Klein wird Chef der Staatskanzlei und Minister. Foto: Andreas Arnold/dpa

Christine Schneider – Landwirtschaft, Weinbau, Umwelt und Forsten

Die 53 Jahre alte Pfälzerin kennt sich als EU-Abgeordnete bestens mit den Themen Weinbau und Landwirtschaft aus. Seit 2019 ist sie Parlamentarierin in Brüssel. Zuvor war die ehemalige pfälzische Weinkönigin von 1996 bis 2019 Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz. Umwelt, Forsten, Landwirtschaft und Weinbau waren auch damals ihre Schwerpunktthemen. Die gelernte Tischlerin und studierte Holztechnikerin ist seit mehr als zehn Jahren Mitglied im Bundesfachausschuss Umwelt und Landwirtschaft der CDU Deutschlands.

Die künftige Ministerin für Landwirtschaft. Umwelt, Forsten und Weinbau. Foto: Andreas Arnold/dpa

Achim Schwickert – Inneres, Integration und Verkehr

Der 63 Jahre ist die Stimme des Westerwalds und der Kreise. Der Jurist stammt aus Wirges und ist seit 2009 Landrat im Westerwaldkreis. Zuvor arbeitete er rund 15 Jahre bei der dortigen Kreisverwaltung. Schwickert war auch kurzzeitig Richter am Landgericht Koblenz und bei der Schulaufsicht. Seit 2022 ist er Vorsitzender des Landkreistags in Rheinland-Pfalz.

Helmut Martin – Justiz und Verbraucherschutz

Der promovierte Jurist und Wirtschaftsfachmann ist in Bad Kreuznach aufgewachsen, wo er nach einigen Jahren in Mainz auch wieder lebt. Der 62-Jährige ist seit 2018 Landtagsabgeordneter als Nachrücker für Julia Klöckner. Seit 2023 ist er stellvertretender Fraktionschef. Außerdem ist er Vorsitzender des Rechtsausschusses im Landtag. Im parteiinternen Streit innerhalb der CDU, aus dem Gordon Schnieder gegen Christian Baldauf als Sieger hervor ging, stand er auf Schnieders Seite.

Der neue Justizminister. Foto: Andreas Arnold/dpa

Der verheiratete Vater dreier Töchter ist auch stellvertretender Vorsitzender des Bundesarbeitskreises Christlich Demokratischer Juristen(BACDJ). Er hat über die Staatliche Fraktionsfinanzierung in Rheinland-Pfalz promoviert und war wissenschaftliche Hilfskraft an der Mainzer Uni sowie der Handwerkskammer Rheinhessen. Er hat berufsbegleitend auch Immobilienökonomie an der privaten EBS in Oestrich-Winkel studiert und als Anwalt sowie im Bankwesen gearbeitet, bevor er Abgeordneter wurde. Politisch liegen ihm auch Tourismus und Verkehrspolitik am Herzen.

- Die Staatssekretäre

Torsten Welling – Staatskanzlei mit Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport, Ehrenamt und Medien

Der 41 Jahre alter Diplom-Volkswirt aus Mayen ist seit 2021 im Landtag – Mitglied im Medienausschuss und der Datenschutzkommission. Er arbeitete mehrere Jahre bei einer der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und leitet nach eigener Darstellung die Finanzabteilung bei einem mittelständischen Maschinenbauer in Andernach. Er ist in der Kommunalpolitik aktiv und zählt Reisen zu seinen Hobbys.

Jenny Groß – Bildung

Die Lehrerin für Deutsch und katholische Theologie aus Montabaur ist bildungspolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende der Landtagsfraktion. Die 40 Jahre alte zweifache Mutter ist auch stellvertretende Landesvorsitzende und CDU-Kreisvorsitzende im Westerwald.

Dirk Herber – Innenministerium – Innere Sicherheit

Der ehemalige Polizist und bisherige innenpolitische Sprecher der Landtagsfraktion saß für die CDU im Landtags-Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe. Der 46 Jahre alte Diplom-Verwaltungswirt war bei der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und hatte einen Rauschgiftspürhund. Seit 2016 ist er Landtagsabgeordneter, dreimal direkt gewählt. Herber ist Pfälzer und Vater dreier Kinder. Er ist Mitglied der International Police Association, der größten internationalen Berufsvereinigung von Polizeibediensteten. Er ist auch Mitglied in der Weinbruderschaft der Pfalz – «ein Zusammenschluss weinfreundlich gesinnter und weinverständiger Männer», wie es auf der Homepage heißt.

Markus Wolf – Innenministerium Verkehr, Mobilität

Der 45 Jahre alte Pfälzer hat Politikwissenschaften studiert und unter anderem als Winzer gearbeitet. Der zweifache Vater aus Bad Dürkheim ist seit 2021 im Landtag und stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Er ist auch Mitglied im Landtagsausschuss für Klima, Energie und Mobilität.

Kristina Brixius – Umwelt und Forsten

Die 40 Jahre alte Unternehmensberaterin ist stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende in Bernkastel-Wittlich und in der Mittelstands- und Wirtschaftsunion aktiv.

Michael Mätzig – Landwirtschaft und Wein

Der Geschäftsführende Direktor des Städtetags Rheinland-Pfalz ist auch Geschäftsführer der Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer mbH und 48. Im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Energie war er Leiter für Sonderprojekte des Wirtschaftsministers, Referent im Planungsstab des Vize-Ministerpräsidenten sowie Pressesprecher und Redenschreiber. Auch in der IHK Koblenz hat er gearbeitet.

Anja Schraut – Justiz

Präsidentin des Landgerichts Landau. Die gebürtige Hamburgerin (Jahrgang 1969) und Mutter dreier Kinder lebt in Battenberg, Kreis Bad Dürkheim. Die Juristin trat 1999 am Landgericht Frankenthal (Pfalz) in den Justizdienst des Landes Rheinland-Pfalz ein und wurde dort 2002 zur Richterin am Landgericht ernannt. Zu den Stationen der Richterin gehören auch die Amtsgerichte in Grünstadt und Frankenthal sowie das Oberlandesgericht in Zweibrücken

- Andere wichtige Positionen

Matthias Lammert – Landtagspräsident

Im schwäbischen Tübingen geboren, kam der 57 Jahre alte Lammert früh nach Rheinland-Pfalz, machte Abitur in Diez und absolvierte ein Studium der Rechts- und Politikwissenschaften an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

In Diez war er 30 Jahre Mitglied im Stadtrat Diez, dort engagiert er sich bis heute im Lionsclub. Der zweifache Vater ist bereits seit 2001 Landtagsabgeordneter, in der zu Ende gehenden Legislaturperiode war er Vizepräsident des Parlaments.

Marion Schneid – Vize-Landtagspräsidentin

Die 62-Jährige gehört dem Landtag seit 2011 an, ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Mitglied im Wissenschafts- und im Gesundheitsausschuss. Die Diplom-Betriebswirtin aus Ludwigshafen hat zwei Kinder und ist Oma, wie sie auf ihrer Homepage schreibt. Sie engagiert sich im Kinderschutzbund.

Christoph Gensch – Fraktionsvorsitzender

Der 47-Jährige aus Zweibrücken ist gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion und Mitglied im Wissenschaftsausschuss des Landtags. Der Mediziner hat zwei Kinder und ist seit 2016 Landtagsabgeordneter. Als Parlamentarischen Geschäftsführer hat er ausgewählt:

Dennis Junk – Parlamentarischer Geschäftsführer

Der 42 Jahre alte Bankkaufmann ist seit 2021 im Landtag. Der Vater zweier Kinder aus Wittlich ist derzeit Mitglied im Ausschuss für Inneres, Sport und Landesplanung sowie in der Strafvollzugskommission und im Ausschuss für Gleichstellung und Frauen.

Andreas Kruppert – Chef der ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion)

Der 45-Jährige ist seit 2021 Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Der zweifache Vater ist Diplom-Verwaltungswirt und hat schon in der Kommunalaufsicht der ADD in Trier gearbeitet. Kruppert war auch Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld - und dabei Nachfolger von Gordon Schnieders älterem Bruder Patrick Schnieder, der inzwischen Bundesverkehrsminister ist

Christian Baldauf – Lotto-Geschäftsführer

Der Anwalt aus dem pfälzischen Frankenthal gehört dem Landtag bereits seit 2001 an und ist damit der dienstälteste Parlamentarier in Rheinland-Pfalz. Der 58-Jährige hat sich viele Jahre dafür eingesetzt, die gespaltene CDU zu einen. Er war viele Jahre entweder Fraktions- oder Parteichef, aber beides zugleich nur kurz – und er überließ Julia Klöckner 2011 und 2016 die Spitzenkandidatur.

Als Spitzenkandidat trat Baldauf 2021 dann unter Corona-Bedingungen gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an und fuhr das historisch schlechteste Wahlergebnis für die Landes-CDU ein. Er blieb Fraktionschef und übernahm ein Jahr später auch den Posten des Landesvorsitzenden. Es kam zum internen Machtkampf, der Ende 2022 eskalierte. Als Sieger ging Gordon Schnieder hervor. Wenn Baldauf aufzählt, was ihm noch wichtig ist, fallen schnell die Begriffe Familie und Freunde. Gerne spricht er auch über Musik.