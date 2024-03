Erneut wollen Verteidigungsminister und Militärs auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein zusammenkommen. Thema ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Ramstein (dpa) - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe zu einem weiteren Treffen auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz eingeladen. Die Zusammenkunft finde am 19. März 2024 statt, teilte die größte US-Air-Base außerhalb der Vereinigten Staaten am Samstag mit. Verteidigungsminister und Militärs seien eingeladen, die anhaltende Krise in der Ukraine sowie Sicherheitsfragen, die Verbündete und Partner der USA beträfen, zu beraten. Über die Kontaktgruppe werden Waffenlieferungen an das von Russland angegriffene Land koordiniert. Etwa 50 Staaten gehören dazu, auch Deutschland. Russland führt seit dem 24. Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.