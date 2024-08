Darmstadt verliert in Elversberg und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Aber das Sportliche rückt in den Hintergrund, da Florian Le Joncour minutenlang auf dem Platz medizinisch behandelt wird.

Spiesen-Elversberg (dpa) - Die sportliche Talfahrt des SV Darmstadt 98 geht ungebremst weiter. Die Lilien kassierten mit 0:4 (0:2) beim SV Elversberg die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel der 2. Fußball-Bundesliga. Überschattet wurde die Partie jedoch durch die Verletzung des Elversberger Florian Le Joncour. Der Abwehrspieler war nach einem Kopfballduell unglücklich auf seinem Unterarm gefallen, verletzte sich dabei schwer und musste minutenlang im Strafraum liegend behandelt werden. Die Schmerzen sollen so groß gewesen sein, dass der 29-Jährige noch auf dem Platz eine Narkose erhalten haben soll.

Ordner schirmten mit Tüchern Le Joncour ab, während ihn Ärzte und Betreuer behandelten. Er wurde unter dem Applaus der Zuschauer mit einer Trage vom Platz gebracht und mit einem Krankenwagen aus dem Stadion gefahren. Die Partie war ab der 64. Minute für über 20 Minuten unterbrochen.

Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel bereits zugunsten der Elversberger entschieden: Luca Schnellbacher (5. Minute) und Fisnik Asllani (20./59.) hatten bis dahin schon drei Tore für die Gastgeber erzielt. Den Schlusspunkt der Partie gegen einen überforderten Gegner setzte Elversbergs Filimon Gerezgiher mit seinem Premierentor (90.) zum 4:0.

Die desolaten Darmstädter zeigten schlicht zu viele Lücken in der Defensive und traten in der Offensive - bis auf den Freistoß von Neuzugang Sergio Lopez (62.) - gar nicht in Erscheinung. Saisonübergreifend ist es sogar bereits das achte sieglose Spiel für die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht, die erst in der Vorsaison aus der Bundesliga abgestiegen war.