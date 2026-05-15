Südwest Weintransport völlig überladen - Ärger für die Spedition

Polizeikontrolle
Der LKW war völlig überladen. (Symbolbild)

70 Prozent überladen und kein Fahrtenschreiber: Die Polizei stoppt einen LKW in der Eifel. Für die Spedition bleibt das nicht ohne Folgen.

Trier/Prüm (dpa/lrs) - Einen völlig überladenen Weintransporter haben Polizisten an der A60 in der Eifel gestoppt. Statt der erlaubten 40 Tonnen wurde ein Gewicht von 68 Tonnen und somit eine Überschreitung um 70 Prozent festgestellt, wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte. Das war aber nicht das einzige Vergehen - es fehlte auch ein zulässiger Fahrtenschreiber. Sowohl auf den Fahrer als auch auf die Spedition, die vor etwa zwei Jahren schon einmal wegen eines überladenen Fahrzeugs aufgefallen war, kommen nun Bußgelder zu. Im Fall der Firma könnten das mehrere Tausend Euro sein, hieß es. Gestoppt wurde der Lkw am Mittwoch bei Winterspelt an der A60.

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