Wetterkapriolen haben die Winzer in Rheinland-Pfalz 2025 um einen Teil ihrer Ernte gebracht. Die Ausbeute war zuletzt nur 2017 geringer.

Bad Ems (dpa/lrs) - Vor allem intensive Niederschläge in der zweiten Septemberhälfte haben 2025 zu erheblichen Einbußen bei der Weinlese in Rheinland-Pfalz geführt. Die Winzer und Winzerinnen erzeugten insgesamt 5,1 Millionen Hektoliter Wein und Most. Das waren 7,8 Prozent weniger als im Jahr zuvor - und gut zehn Prozent weniger als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Noch weniger war es zuletzt nur 2017.

Rheinhessen und Pfalz besonders betroffen

Mit 2,1 Millionen Hektolitern war Rheinhessen besonders stark betroffen (minus 14 Prozent). In der Pfalz lag die Produktion mit 1,5 Millionen Hektolitern auch um 14 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

An der Mosel, dem drittgrößten Weinanbaugebiet des Landes, stieg die erzeugte Menge hingegen um zwölf Prozent auf 1,3 Millionen Hektoliter. Ein Grund: Innerhalb des Landes werden vor allem von Betrieben und Kellereien mit Sitz im Anbaugebiet Mosel Trauben aus anderen rheinland-pfälzischen Anbaugebieten zugekauft und verarbeitet.

In den kleineren Anbaugebieten wurden 170.800 Hektoliter an der Nahe, 38.400 Hektoliter an der Ahr und 20.500 Hektoliter am Mittelrhein erzeugt. An Nahe und Ahr gab es auch ein leichtes Plus.

Weißwein besonders stark

Gut ein Viertel (26 Prozent) des erzeugten Weins war Prädikatswein und mehr als zwei Drittel (69 Prozent) waren Qualitätswein. Der überwiegende Teil der Produktion entfiel auf Weißwein: 75 Prozent bzw. 3,8 Millionen Hektoliter.