Das größte der fünf kleinen deutschen Anbaugebiete mit weniger als 1.000 Hektar Rebfläche ist Saale-Unstrut. Die Rebfläche habe sich seit der Wiedervereinigung von 390 auf 853 Hektar mehr als verdoppelt. «Geographisch gesehen liegt Saale-Unstrut am nördlichen Ende des deutschen Qualitätsweinanbaus», sagt Büscher. Der Weißburgunder und der Müller-Thurgau zählten zu den wichtigsten Sorten aus dem Gebiet am 51. Breitengrad.

Das Anbaugebiet Mittelrhein schrumpfte im vergangenen Jahr um sechs Hektar Rebfläche und wurde damit zum kleinsten in Deutschland. Dicht gefolgt von der Hessischen Bergstraße am Fuße des Odenwalds, die mit 461 Hektar nur einen Hektar größer ist und vor allem auf Riesling und Grauburgunder setzt. Bis 2007 habe Sachsen noch als der Zwerg unter den Anbaugebieten gegolten, berichtet Büscher.

In dem mit 4.250 Hektar mittelgroßen Weinbaugebiet an der Nahe finden sich relativ viele Rebsorten. Neben dem dominierenden Riesling werden viele Burgundersorten kultiviert.

Entlang der Mosel und in ihren Seitentälern von Saar und Ruwer werden zu gut 90 Prozent weiße Rebsorten angebaut. «Dieser Weißweinanteil ist deutschlandweit spitze», stellt Büscher fest. Am häufigsten wird Riesling gelesen. Eine Spezialität ist die Sorte Elbling (425 Hektar), noch etwas häufiger findet sich inzwischen Spätburgunder (435 Hektar). Das Steillagenweinbaugebiet gilt weltweit als das größte - es umfasst 8.536 Hektar.

Der Rheingau hat nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts von allen deutschen Weinbaugebieten «das klarste Rebsortenprofil». Die 3.207 Hektar große Region in Hessen stehe ganz besonders für den Riesling, der auf mehr als drei Vierteln der Rebfläche wachse. Das ist der prozentual der höchste Rieslinganteil in Deutschland.

Baden ist Deutschlands drittgrößtes Weinbaugebiet mit 15.679 Hektar - und Burgunderland. Die Rebsorten der Burgunderfamile machten zusammen 62 Prozent der Rebfläche aus. Beim Spät- und Weißburgunder hat Baden deutschlandweit die Nase vorn. Die in Freiburg gezüchtete neue Sorte Souvignier Gris (Piwi) wurde 2023 auf 123 Hektar angebaut und damit am häufigsten in ganz Deutschland.

Das größte Riesling-Anbaugebiet der Welt (5.954 Hektar) liegt in der Pfalz. Mit 7.535 Hektar ist die Pfalz zugleich Deutschlands größtes Rotweinanbaugebiet. Die gesamte Fläche entlang der etwa 80 Kilometer langen Weinstraße entspricht mit 23.793 Hektar auch fast einem Viertel der Rebfläche Deutschlands, so das DWI.

