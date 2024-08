«Aber das LUA deckt auch immer wieder schwerwiegende Täuschungen und echte Verfälschungen auf, bei denen von vorsätzlichem Handeln ausgegangen werden muss», heißt es in der Mitteilung. So seien 57 Proben (1,5 Prozent) in- und ausländischer Weine wegen Grenzwertverstößen oder «unzulässiger Behandlungen» wie der verbotenen Zugabe künstlicher Aromastoffe oder Wassers aufgefallen. Das entspricht etwa dem Vorjahreswert.

Koblenz (dpa/lrs) - Flaschen mit Kennzeichnungsfehlern, einige «schwerwiegende Verstöße» gegen das Weinrecht, aber nichts Gesundheitsschädigendes: Das ist die Bilanz der Weinüberwachung in Rheinland-Pfalz für das Jahr 2023. Die Fachleute des Landesuntersuchungsamts (LUA) haben nach rund 4.130 Kontrollen mehr als 3.730 Proben untersucht, wie die Behörde in Koblenz mitteilte. Das waren etwas weniger als 2022.

