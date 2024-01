Wegen der vorhergesagten Witterungsbedingungen stellt der Flughafen Saarbrücken seinen Flugbetrieb am Mittwoch komplett ein. Das teilte der Sprecher des Airports am Dienstagabend mit. Auch am Donnerstag seien Einschränkungen des Flugbetriebs noch möglich.

Saarbrücken (dpa) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung wegen extremer Glätte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ausgegeben. Ab dem frühen Mittwochmorgen besteht laut DWD eine hohe Glättegefahr - bis voraussichtlich Donnerstagmorgen.

Reisenden, die am Donnerstag ab Saarbrücken fliegen wollen, wird empfohlen, vor Anreise an den Flughafen Kontakt mit ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter aufzunehmen und den Flugstatus vorher auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen. Auch auf der Internetseite und der App des Flughafens gebe es aktuelle Auskünfte zu Verzögerungen und Ausfällen.

Flughafen Saarbrücken