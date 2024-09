Das Wetter ändert sich: Es kühlt merklich ab. Die Temperaturen sinken nachts deutlich unter 10 Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es in den kommenden Tagen unbeständig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, sind ab Montagnachmittag örtlich kurze Gewitter möglich. Am Dienstag bleibt das Wetter wechselhaft bis stark bewölkt, vereinzelt fällt Regen. Gegen Abend zieht von Westen her schauerartiger Regen auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad, in höheren Lagen um 15 Grad.

Am Mittwoch wird es kühler und regnerisch, die Temperaturen erreichen nur noch 13 bis 17 Grad. Im Nachmittagsverlauf sind zunächst Auflockerungen möglich, die später in einzelne Schauer übergehen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 6 bis 4 Grad, in der Eifel und im Hunsrück bis 2 Grad. Auch am Donnerstag bleibt das Wetter laut DWD ähnlich, die Höchstwerte erreichen nur noch 10 bis 16 Grad. In der Nacht wird es kalt bei Tiefsttemperaturen zwischen 6 und 3 Grad, lokal ist Nebelbildung möglich.