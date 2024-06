Mal heiter, mal wolkig und gelegentlich Schauer und Gewitter: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland bleibt wechselhaft.

Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Dienstag auf recht wechselhaftes Wetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, wird es heiter bis wolkig und zunächst niederschlagsfrei. Am Mittag sind im Norden gebietsweise einzelne Schauer und Gewitter zu erwarten. Den Meteorologen zufolge lockert die Bewölkung zum Abend auf. Der Wetterdienst erwartet dabei Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch wird es laut DWD wolkig und die Temperaturen kühlen auf sechs bis vier Grad merklich ab. Am Tag wird es den Vorhersagen nach heiter bis wolkig und in den meisten Regionen bleibt es trocken. Bei schwachem bis mäßigem Wind erwartet der DWD Höchsttemperaturen von 15 bis 19 Grad. Ähnliches Wetter wird auch für die Nacht und den Donnerstag erwartet.

DWD