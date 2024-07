Sonne, Wolken und teils lokale Gewitter mit Starkregen stehen den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland bevor. Es bleibt laut Deutschem Wetterdienst aber durchgehend relativ warm.

Offenbach (dpa/lrs) - Der Rest des Wochenendes und der Beginn der neuen Woche bringen wechselhaftes Wetter nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Am Sonntag bleibt es bei Temperaturen von 23 bis 26 Grad zunächst sonnig und teilweise bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Aus Südwest soll ein schwacher bis mäßiger Wind wehen.

Auch der Montag startet den Angaben zufolge sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 30 Grad, in Hochlagen bei 24 Grad. Im Verlauf des Tages rechnen die Meteorologen aber mit zunehmender Bewölkung. Am Abend sind laut DWD Regen sowie teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich. Lokale Unwetter seien dabei nicht ausgeschlossen, hieß es.

In der Nacht zum Dienstag lockert es den Angaben nach langsam auf, sodass es tagsüber meist trocken und bewölkt sein soll. Die Temperaturen sollen mit 23 bis 26 Grad etwas niedriger liegen als am Vortag. Aus Südwest bis West weht ein mäßiger Wind.