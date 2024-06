Zum Start in die neue Woche soll das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaft und für die Jahreszeit kühl werden. Der Montag beginnt heiter, ehe mehr Wolken aufziehen sollen, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Bei Höchstwerten zwischen 16 und 21 Grad zieht später Regen auf. Bei stärkeren Regenfällen sind stürmische Böen möglich.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Dienstag geht es wechselnd bewölkt bis wolkig weiter. Tagsüber sind einzelne Schauer möglich, die Temperatur-Höchstwerte liegen bei bis zu 15 und 19 Grad. Ähnlich wechselhaft geht es den Meteorologen zufolge am Mittwoch weiter. Bei höchstens 15 bis 19 Grad gibt es örtliche Schauer. Kurze Gewitter sind dabei gering wahrscheinlich.

