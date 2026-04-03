Am Osterwochenende erwartet Rheinland-Pfalz und das Saarland ein Mix aus Sonne, Wolken und milden Temperaturen. Wann die besten Chancen für die Eiersuche sind, verrät der Wetterdienst.

Offenbach/ Mainz/ Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit etwas Glück wird das Osterwochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Sonnenstrahlen begleitet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Karfreitag zunächst wolkig. Nur im Nordwesten zieht am Abend leichter Regen auf. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 12 bis 18 Grad, nachts bei 6 bis 10 Grad.

Am Samstag lichten sich im Tagesverlauf nach vereinzelten Regenschauern die Wolken und der Himmel lockert auf. Dazu wird es mit bis zu 19 Grad angenehm mild. Auch am Sonntag sorgt ein Mix aus Sonne und Wolken zunächst für bestes Osterwetter. Die Temperaturen klettern teilweise auf über 20 Grad. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte die Eiersuche bis zum Nachmittag abgeschlossen haben. Dann könnten wieder vereinzelte Regenfälle und sogar stürmische Böen aufziehen.