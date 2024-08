In Rheinland-Pfalz und dem Saarland zeigt sich die Sonne bei heißen Temperaturen. Im Laufe der Woche wechselt sich die Sonne oft mit Wolken und Niederschlägen ab.

Offenbach (dpa/lrs) - Sonne und Regen wechseln sich diesen Sommer häufig ab. So auch in dieser Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Zumindest heute können sich die Menschen über warmes und sonniges Wetter freuen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden bis zu 30 Grad Celsius erwartet. Zudem wird es sonnig und nur wenige Wolken zeigen sich. In der Nacht zum Mittwoch ist es teilweise stark bewölkt. Es bleibt aber trocken, zudem kühlt es auf Tiefsttemperaturen von 18 bis 15 Grad ab.

Am Mittwoch verabschiedet sich das sonnige Wetter fürs Erste. Zwar bleibt es bei Höchsttemperaturen von 26 bis 29 Grad sommerlich warm, meistens ist es allerdings stark bewölkt. Im Tagesverlauf ziehen dem DWD zufolge Schauer und einzelne Gewitter auf. Zum Abend hin lockert es laut den Prognosen etwas auf und die Niederschläge lassen nach. In der Nacht bleibt es bei einer kleinen Abkühlung die meiste Zeit trocken.

Das sonnige Wetter meldet sich am Donnerstag zurück. Bei Höchsttemperaturen von 25 bis 28 Grad bleibt es trocken. Zum Ende der Woche erwarten die Meteorologen viele Wolken und in einigen Regionen Schauer.