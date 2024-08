Ein Mann wird bei einem Arbeitsunfall so schwer verletzt, dass sein Leben bedroht ist. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache.

Speyer (dpa/lrs) - Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Speyer ist ein Mann lebensbedrohlich von einem Wassertank verletzt worden. Wie die Polizei Speyer mitteilte, stürzte der Tank am Dienstagnachmittag beim Entladen von einem Lkw und traf den 54-Jährigen am Kopf. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht werden. Die genauen Umstände des Unfalls waren zunächst Bestandteil der Ermittlungen.