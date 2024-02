In den nächsten Tagen wird weniger Regen erwartet. In den Flüssen sinken die Wasserstände bis Ende der kommenden Woche wieder.

Mainz (dpa/lrs) - Die Wasserstände des unteren Mittelrheins ab Koblenz sind etwas angestiegen. Die Meldehöhe von 500 Zentimetern am Pegel Koblenz sei am Wochenende erreicht worden, teilte die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Sonntag mit. Bis zum Ende der kommenden Woche werde im Mittelrhein aber wieder von fallenden Wasserständen ausgegangen.

Der Deutsche Wetterdienst rechne mit unbeständigem Wetter mit nur geringen Regenfällen, teilte die Behörde mit. In der rheinland-pfälzischen Lahn seien die Höchststände ebenfalls bereits erreicht worden und würden wieder leicht sinken.