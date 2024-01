Mainz (dpa/lrs) - In der Nähe von Nierstein ist am Montag eine Wasserleiche aus dem Rhein geborgen worden. Bei dem Toten handele es sich um einen Mann, teilte die Polizei am Abend in Mainz mit. Ein Angler hatte die Leiche am Rheinufer unweit der Insel Kisselwörth (Kreis Mainz-Bingen) entdeckt. Die Identität des Toten sei noch unklar - ebenso wie die Todesursache und die näheren Umstände. Die Kriminalpolizei Mainz habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.