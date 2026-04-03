Die Wettervorhersagen stimmen hoffnungsvoll: Der Auftakt der Freiluftsaison an den Feiertagen könnte ein Erfolg für Wirte und Hoteliers werden.

Mainz (dpa/lrs) - Der Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) rechnet in Rheinland-Pfalz über Ostern mit vollen Lokalen vor allem an den Wanderwegen und in den Städten. «Wir können davon ausgehen, dass Tagestourismus in großem Umfang stattfindet», sagte der Präsident des Dehoga Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Biergärten und Terrassen seien auf schönes Wetter vorbereitet.

Wer an den Feiertagen kurz entschlossen noch eine Übernachtung suche, sollte besser vorher anrufen, sagte Haumann. «Spätestens beim dritten Anruf wird er fündig.»

Ostern sei der klassische Saisonauftakt und wenn dann schönes und stellenweise sogar T-Shirt-Wetter vorhergesagt sei, sei das Grund genug, um optimistisch zu sein.

Konsumzurückhaltung an Ostern weniger stark

Gastronomie und Hotellerie spürten zwar schon eine hohe Konsum-Zurückhaltung. Aber gerade an Feiertagen wie Ostern - und noch stärker Weihnachten - sei dies weniger zu spüren.

Dabei sei Rheinland-Pfalz prozentual gesehen noch stärker von Insolvenzen in der Branche betroffen als der Bundesdurchschnitt. Dies gelte insbesondere in der Fläche, für gutbürgerliche Restaurants und Drei-Sterne-Hotels. Im oberen und unteren Segment sei das weniger spürbar, sagte Haumann. Umso mehr komme es jetzt für die Betriebe auf Originalität, Authentizität und Regionalität an.

«Und wir haben sehr verständnisvolle Gäste», betonte der Dehoga-Chef. Die meisten wüssten, dass die Preise steigen, für Lebensmittel, Energie und Personal, und deshalb viele Betriebe die Mehrwertsteuer-Senkung nur teilweise oder gar nicht an die Kunden weitergeben könnten.