Was Özdemirs Sieg für Schweitzer und Schnieder bedeuten könnte.

Die Grünen sind in Baden-Württemberg stärkste Kraft. Welche Lehren können SPD und CDU in Rheinland-Pfalz ziehen?

Mit den Lehren aus einer Landtagswahl ist das so eine Sache. Wem eine zupass kommt, der sieht Trends. Wem eine gar nicht in den Kram passt, der verweist auf die Einzigartigkeit regionaler Abstimmungen. Bei der Wahl in Baden-Württemberg ist das nicht anders – gerade mit Blick auf das Votum der Menschen in Rheinland-Pfalz am 22. März. Abgerechnet wird in den Wahllokalen von Eifel bis Pfalz. Doch ein paar Ableitungen lassen sich schon ziehen – natürlich alle höchst spekulativer Natur.

Die CDU Baden-Württemberg wollte endlich den Betriebsunfall namens Grünen-geführte Regierung heilen. Die Aussichten? Prima! Der beliebte Ministerpräsident Winfried Kretschmann trat nicht mehr an, die Umfragen sahen Manuel Hagels CDU vorne. So weit, dass das nun zum vierten Mal Realität Werdende mindestens für CDUler utopisch wirkte. Auch wenn seine SPD in BaWü fast ganz aus dem Landtag ausgeschieden wäre: Es gibt Punkte, die Alexander Schweitzer Mut machen können.

Mehr zum Thema

Stichwort Kandidat: Cem Özdemir hat hohe persönliche Beliebtheitswerte. Die hat Alexander Schweitzer auch. Beide kommen nicht auf die Popularität ihrer Vorgänger. Beide sind aber sehr viel bekannter als ihre Gegenkandidaten der CDU, Manuel Hagel und Gordon Schnieder. Im Land kommt es bei knappen Umfragen häufig auf den Persönlichkeitsfaktor an. Das könnte für Schweitzer sprechen.

Stichwort Momentum: Die Grünen in Baden-Württemberg haben stets behauptet, nicht aufgeben zu wollen. Doch zwischenzeitlich war der Abstand auf die CDU derart groß, dass viele nicht mehr an ein Wunder glaubten. Dann, wenige Wochen vor der Wahl, drehte sich der Wind. Manuel Hagel wurde ein altes Video zum Verhängnis, in dem er von den Augen einer Zehntklässlerin schwärmte. Dann machte ein Beitrag die Runde, in dem er eine Lehrerin abkanzelte. Sein Umgang mit allem: unglücklich.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es derartige Videos von Gordon Schnieder nicht. Eher ist davon auszugehen, dass der 50-Jährige so problemfrei ins Ziel kommen wird wie er durch den Wahlkampf geht. Problem: Das Momentum ist dennoch bei der SPD. Auch die lag – wie die Grünen in BaWü – mal weit hinter der CDU. Pünktlich zum Endspurt drehen die Roten aber auf, liegen gleichauf mit den Christdemokraten.

Ein Momentum lässt sich erneut herstellen. Doch dafür braucht es einen externen Faktor – wie damals, als die Grünen von Fukushima profitierten. Oder der Kandidat ist so profiliert, dass er mit seiner Persönlichkeit das Ruder rumreißt. Die CDU in Rheinland-Pfalz muss eher auf Ersteres hoffen – ohne nuklearen Zwischenfall. Das liegt nicht an Gordon Schnieders Charakter. Eher an Schweitzers Bühnenpräsenz.

Stichwort Wechselstimmung: 15 Jahre lang hat Winfried Kretschmann mit seinen Grünen die Regierungsgeschäfte von der Villa Reitzenstein in Stuttgart aus geführt. Alexander Schweitzer hat sein Amt erst vor knapp zwei Jahren übernommen. Seine SPD regiert aber bereits seit sage und schreibe 35 Jahren. In beiden Bundesländern findet die CDU: Jetzt ist Zeit für einen Wechsel. Doch sehen das auch die Wähler so?

In Baden-Württemberg offensichtlich nicht. Zumindest was die Farben angeht, bleibt sich das Land treu. Vieles deutet auf eine Grünen-geführte Koalition mit der CDU hin. Selbst der Wechsel an der Grünen-Spitze konnte daran nichts ändern.

In Rheinland-Pfalz haben die Christdemokraten mehrfach entschieden an der Tür zur Staatskanzlei gerüttelt. Oftmals sah die Partei wie der sichere Sieger aus. Jedes Mal schnappte ihnen die SPD doch noch den Schlüssel weg. Laut aktuellem Trend des SWR-Politikmagazins „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ steht einer Mehrheit der Wähler auch diesmal nicht der Sinn nach einem Wechsel der Machtverhältnisse.

Immerhin: Eine Fortsetzung der bisherigen Regierungskoalition ist im Gegensatz zu Baden-Württemberg mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Option. Dafür sind FDP und Grüne in Rheinland-Pfalz wohl zu schwach. Die CDU wird ziemlich sicher in Regierungsverantwortung gelangen – ob als stärkste oder als zweitstärkste Kraft.

Stichwort Rückenwind: In Sachen Unterstützung aus Berlin wiederholt sich bei Landtagswahlen ein Muster. Wer gewinnen möchte, hält Abstand zur Mutterpartei. Das hat Cem Özdemir so deutlich praktiziert wie wohl kaum ein Landespolitiker in der Geschichte der Bundesrepublik vor ihm. Manuel Hagel hatte am Freitag vor der Wahl noch Friedrich Merz in Ravensburg zu Gast. Nun hat Merz Hagel sicher nicht den Sieg gekostet. Er hat es aber auch nicht geschafft, den Özdemir-Zug zu stoppen.

In Rheinland-Pfalz hat sich Gordon Schnieder zuletzt klar von Ideen aus seiner Partei distanziert. Er fand etwa den Begriff „Lifestyle-Teilzeit“ unangebracht und frech. Auch andere Berliner Einfälle wies er zurück. Seinen Wahlkampfabschluss aber feiert Schnieder in Bad Dürkheim mit keinem Geringeren als … Friedrich Merz.

Auch Alexander Schweitzer wird nicht müde, Kontrapunkte zur SPD zu setzen. Wiederholt hat er zu Protokoll gegeben, seine Partei habe sich zu lange um jene gekümmert, die nicht arbeiten wollen, statt jene im Blick zu haben, die jeden Tag anpacken. Auch sein Hinweis, die SPD sei „für viele etwas zu langweilig geworden“ traf nicht nur auf begeisternde Reaktionen im Willy-Brandt-Haus in Berlin.

Für seinen Tourabschluss in Landau hat Schweitzer drei Genossen eingeladen, bei denen der Puls – nicht wie bei Lars Klingbeil aus Wut –, sondern aus Begeisterung schnell schlägt: seine Amtsvorgänger Malu Dreyer, Kurt Beck und Rudolf Scharping.

Zu gerne würde sich Alexander Schweitzer in die Riege jener SPDler einreihen, die die Sozialdemokratie an der Regierung gehalten haben. Ob es gelingt? Das ist trotz aller vier Stichworte absolut offen. Im Moment liegt die CDU vorne.

Und das ist das, weshalb sie bei den Christdemokraten höchstwahrscheinlich an diesem Montag auch mit dem Brustton der Überzeugung sagen werden: „Landtagswahlen sind regionale Abstimmungen. Lehren gibt es für andere keine zu ziehen.“