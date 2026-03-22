Diesen Montag startet unter den Mitgliedern der Pflegekammer Rheinland-Pfalz eine Befragung. In anderen Bundesländern wurden danach die Kammern abgeschafft.

Lange hat sich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bei Kritik an der Pflegekammer Rheinland-Pfalz zurückgehalten. Zum Start der Mitgliederbefragung in der Berufsstandsvertretung ist damit Schluss. Die Umfrage bis zum 2. April sei zu kurz und nicht transparent, sagt Verdi. Das ist nicht die einzige Kritik.

Für Alexandra Schug, 56, könnte dieser Montag ein guter Tag sein. Denn jetzt startet eine Umfrage unter den 40.000 Mitgliedern der Pflegekammer Rheinland-Pfalz, die die Leiterin eines Pflegeheims in Baumholder ( Kreis Birkenfeld) mit ihrer Petition erkämpft hat. Sie persönlich würde ihre Berufsstandsvertretung lieber heute als morgen abschaffen. Sie und ihre Mitstreiter treten mit dem Slogan „Stopp der Pflegekammer“ an. Die Petition haben 2833 Menschen unterzeichnet. Nach eigenen Angaben sind sie mittlerweile 5000 Personen. Im vergangenen Jahr hatte der Petitionsausschuss am Landtag ihrer zweiten Forderung nach einer Umfrage unter den Kammermitgliedern zugestimmt. Im Kern soll es um die Zukunft der Kammer gehen.

Verdi kritisiert: Foulspiel bei der Umfrage

Doch zufrieden ist Alexandra Schug nicht, obwohl sie um die Macht der Mitglieder weiß. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein etwa wurden die Pflegekammern wieder abgeschafft, nachdem sich bei Vollbefragungen jeweils eine deutliche Mehrheit der Pflegepersonen gegen die Kammer ausgesprochen hatte. Außer in Rheinland-Pfalz existiert nur noch in Nordrhein-Westfalen eine solche Kammer, in der Pflegekräfte aufgrund ihrer Tätigkeit Pflichtmitglied sind. In Bayern besteht eine Freiwilligen-Kammer.

Kritiker in Rheinland-Pfalz werfen ihrer Vertretung vor, nichts zu tun, vielmehr die Mitglieder unter Druck zu setzen, vielfach falsche Bescheide zu verschicken und gerichtlich gegen sie vorzugehen. Zuletzt hatten laut Schug in Landau 200 Menschen gegen die Kammer demonstriert.

„Diese Art der Befragung ist ein grobes Foulspiel und bestätigt unsere Befürchtungen, dass die Pflegekammer selbst keine unabhängige Abstimmung über ihre Zukunft herbeiführen würde“, sagt Verdi und ruft zugleich zur regen Beteiligung auf. Die Kernfrage in der Umfrage lautet umständlich: „Damit die Pflegefachpersonen ihre beruflichen Angelegenheiten wirksam selbst gestalten können, benötigt es eine Landespflegekammer.“ Mögliche Antworten: „Stimme voll zu“ bis „stimme nicht zu“. Die Kammer hat weder das Verfahren noch die Fragen öffentlich gemacht, obwohl sie dies angekündigt hatte.

Auch Gesundheitsminister äußert seinen Unmut

Auch Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) kritisierte, man hätte sich „eine andere Form der Fragen vorstellen können“. Die Kammer weist wie bisher alle Vorwürfe zurück. Die Landesvorsitzende der Freien Wähler, Lisa-Marie Jeckel, sagt: „So organisiert man keine ehrliche Mitgliederbefragung.“ Die SPD hatte lange Zeit an der Institution Pflegekammer festgehalten, bis die Kritik so massiv wurde, dass auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) erklärte, es müsse sich etwas verändern. Auch die CDU will an einer Kammer festhalten, plädiert allerdings für eine freie Kammer nach bayerischem Vorbild.

Im April wird sich zeigen, was die Pflegekräfte wollen.