Gelbgrüner Staub überall – doch warum blühen Waldbäume gerade besonders stark? Ein Förster erklärt, was hinter dem Pollenregen steckt und wie das Klima stresst.

Oberwallmenach (dpa/lrs) - Gelbgrüner Blütenstaub ist zurzeit vielerorts zu sehen: auf Fensterbänken, auf Autos oder auch auf Schuhen nach einem Waldspaziergang. «Es ist wirklich auffällig, wie viel Blütenstaub jetzt in der Luft ist», sagt Martin Janner, Gemeindewaldförster in Oberwallmenach im Rhein-Lahn-Kreis, Buchautor und Förster des Jahres 2023.

Woher kommt er?

In diesem Frühjahr blühten verschiedene Baumarten besonders stark, sagt er. Massiv sei es bei der Buche. «Grundsätzlich ist das eine gute Sache, weil man sich ja freut, wenn Samen gebildet werden, aus denen dann wieder junge Bäume entstehen.»

Aber: Buchen und Eichen blühten nicht jedes Jahr so stark, dass man von sogenannten Mastjahren mit vielen Bucheckern und Eicheln im Herbst spreche. «Früher hat man gesagt: alle sieben Jahre.» Aktuell beobachte man aber, dass es immer häufiger passiere, berichtet Janner.

Was steckt dahinter?

Man könne davon ausgehen, dass die Blüte der Altbäume eine Reaktion auf Stress im Vorjahr sei - fast wie so eine Art Aufbäumen, um die Art zu erhalten. Grund für den Stress der Bäume sei Trockenheit, auch im vergangenen Winter. «In tieferen Bodenschichten finden die Bäume also nicht, wie eigentlich üblich, ausreichend Feuchtigkeit, um gut durchs Jahr zu kommen», sagt der Förster.

So meldeten Wetterstationen im rheinland-pfälzischen Taunus etwa für die vergangenen sechs Monate rund 25 Prozent weniger Niederschlag als im Vergleichszeitraum der Jahre 1961 bis 1990 üblich. Zudem steigen die durchschnittlichen Temperaturen deutlich.

Was ist problematisch?

Das starke Blühen der Bäume sei eine enorme Belastung für den Organismus des Baumes, sagt Janner. Die Blüte und nachfolgende Mast schwächten die Altbäume somit zusätzlich. «Und diese Belastungen stehen den ohnehin geschwächten Bäumen immer häufiger ins Haus, denn genau mit einer verstärkten Blüte reagieren die Waldbäume auf den zunehmenden Stress, der durch das sich verändernde Klima erzeugt wird.»

Momentan wehten «ganze Wolken der gelbgrünen Pollen» durch die Wälder - und landeten am Ende eben auch auf Autos und der Kleidung. «Gerade jetzt im Frühjahr wäre eine ausreichende Feuchtigkeit unbedingt notwendig», sagt er. Ausgiebige Niederschläge seien aber nicht in Sicht.