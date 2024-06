Wenige Tage vor der Kommunalwahl am 9. Juni ist der FWG Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) ihr Ortsbürgermeisterkandidat und Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl abhanden gekommen. Die frühere Mitgliedschaft in einer Whatsapp-Gruppe hatte ihn in die Bredouille gebracht.

Waldleiningen liegt mitten im Pfälzerwald