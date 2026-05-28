Am Samstag und Sonntag feiert Neustadt in der Innenstadt und auf dem Hambacher Schloss sein Fest der Demokratie.

Das Fest, das an das Hambacher Fest von 1832 erinnert, wird am Samstag um 11.30 Uhr offiziell auf dem Neustadter Marktplatz eröffnet. Dabei sein wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der am Vorabend auf dem Hambacher Schloss die Laudatio auf Adam Bodnar halten wird. Der ehemalige polnische Justizminister wird mit dem Hambacher Freiheitspreis ausgezeichnet.

Nach der Eröffnung am Samstag wird der Bundespräsident gemeinsam mit dem neuen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) und Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel ( FWG) über das Fest in der Innenstadt laufen. Auf dem Marktplatz steht die große Festbühne, auf der verschiedene Bands und Solokünstler spielen. So beginnt der Samstag etwa mit einem Frühschoppen und der Band Woifeschkänisch. Den Abschluss am Abend macht die Frankfurter Pop-Punk-Band Friends don’t lie.

Programm für alle Generationen

Auf dem angrenzenden Juliusplatz ist ein Spielebereich für Kinder aufgebaut. Hier können die Kleinen auch auf einen Ballonkünstler, einen Clown und ein Puppentheater treffen. Am Elwetritsche-Brunnen ist Programm für Jugendliche vorgesehen mit Graffiti-Workshop und Parkour-Training. Von der Stiftskirche kann man sich abseilen lassen, oder in der Kirche Lego spielen. Im Innenhof des Rathauses gibt es ein Weindorf. Außerdem steht dort ebenso wie im Kirchgarten St. Marien eine Bühne für Talkformate: Zu Gast sind unter anderem Ludwig Prinz von Bayern und Luxemburgs langjähriger Außenminister Jean Asselborn.

Der Schwerpunkt des Festes am Sonntag ist auf dem Hambacher Schloss. Dort sind der Satiriker El Hotzo sowie ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und RHEINPFALZ-Chefredakteur Yannick Dillinger auf der Bühne. Auf den Nachwuchs wartet der Bauwagen aus der ZDF-Sendung Löwenzahn. Außerdem gibt es Theater für Kinder und Erwachsene, Musik, Führungen und kostenloser Zugang zur Dauerausstellung und zur Sonderausstellung „Köpfe der Demokratie“ und dem Turm des Schlosses.

Info

Das gesamte Programm gibt es unter www.neustadt.eu/1832dasfest