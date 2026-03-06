Im Nahverkehr im Saarland ist es der dritte Warnstreik im laufenden Tarifkonflikt. Dieses Mal dauert er drei Tage. Wie es weitergehen könnte.

Neunkirchen (dpa/lrs) - Den dritten Tag in Folge bremst ein Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr im Saarland viele Fahrgäste aus. Seit Mittwochmorgen sei der kommunale Busverkehr im Saarland nicht in Betrieb, wie Janosch Fegert, Verdi-Gewerkschaftssekretär von der Fachgruppe Busse und Bahnen im Bezirk Saar-Trier, in Neunkirchen sagte. Der Warnstreik ende wie geplant mit der letzten Schicht an diesem Freitag.

«Morgen früh, Samstagmorgen wird der ganz normale Regelbetrieb wieder aufgenommen», sagte er. In Neunkirchen haben sich seinen Angaben zufolge rund 300 Beschäftige bei einem Demo-Zug versammelt, um ihren Forderungen für ein verbessertes Angebot Nachdruck zu verleihen.

«Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt heute noch ein Angebot auf dem Tisch haben werden», sagte Fegert weiter. Man habe aber darauf verständigt, «dass beide Seiten noch mal einen Schritt aufeinander zu machen werden». Er hoffe, dass es nächste Woche ein neues Treffen gebe.

Die Gewerkschaft Verdi hat Verkehrsunternehmen in Saarbrücken, Neunkirchen, Völklingen, Saarlouis und Merzig mit rund 1.200 Arbeitnehmer zum Ausstand aufgerufen. Auch die Fahrer der Saarbahn streiken.

Bereits im Februar hatte es Warnstreiks im ÖPNV im Saarland gegeben. Der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV Saar) hatte «die Eskalation mit drei Warnstreiktagen auf dem Rücken der Fahrgäste» kritisiert. Man habe dafür «null Verständnis».