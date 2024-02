Auf den Bus als Transportmittel zur Arbeit müssen die Menschen im Saarland am Montagmorgen wegen eines Warnstreiks verzichten. Wie der zuständige Gewerkschaftssekretär Christian Umlauf vom Verdi-Bezirk Region Saar Trier mitteilte, stehen seit 4 Uhr alle Busse der Saarbahn-Linien still. Die Ausfälle sollen noch bis zum Betriebsende gegen 1 Uhr in der Nacht andauern.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Betroffen sind die kommunalen Verkehrsbetriebe in Saarbrücken, Saarlouis, Völklingen und Neunkirchen. Die rund 300 Busfahrerinnen und Busfahrer der Saarbahn GmbH und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Infrastruktur und Verwaltung seien ebenfalls zum Ausstand aufgefordert, bestätigte Umlauf.

Die Gewerkschaft begründete den Warnstreik mit einem unzureichenden Angebot der Arbeitgeberseite in den Tarifverhandlungen. Viele Forderungen zum Beispiel nach Samstagszuschlag seien bisher nicht berücksichtigt worden.

Auch im Nachbarland Rheinland-Pfalz sei der Warnstreik am Montagmorgen im Busverkehr planmäßig angelaufen, teilte Umlauf mit. Betroffen sind hier der Standort der DB Regio Bus Rhein-Mosel Mitte GmbH in Mehren und alle Standorte der MB Moselbahn mbH. «Viele Teile der Region Trier dürften von den Streikmaßnahmen betroffen sein», hatte Verdi angekündigt.