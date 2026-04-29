Auf dem früheren Ford-Gelände siedelt sich das weltweit tätige Unternehmen Vetter an. Bisher hieß es: Baustart im zweiten Quartal. Jetzt gibt es ein Datum.

Saarlouis (dpa/lrs) - Der Pharmadienstleister Vetter beginnt am 13. Mai mit dem Bau seines neuen Produktionswerks in Saarlouis. Dazu werde es an dem Tag einen feierlichen ersten Spatenstich geben, teilte das Unternehmen mit. Dies sei «der offizielle Startschuss für den Bau unseres neuen Standortes». Das Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz in Ravensburg in Baden-Württemberg.

Vetter kündigte Anfang des Jahres an, für den ersten Bauabschnitt 480 Millionen Euro zu investieren. Die Inbetriebnahme auf dem früheren Ford-Gelände soll 2031 erfolgen. In der finalen Ausbaustufe des ersten Bauabschnitts seien bis zu 1.500 Arbeitsplätze geplant, langfristig dann bis zu 2.000 Arbeitsplätze, hieß es.

Letzte Hürden Ende 2025 beseitigt

Vetter gilt als einer der weltweit führenden Pharmadienstleister für die Herstellung injizierbarer Medikamente. Das Unternehmen, das nach eigenen Angaben weltweit 7.300 Mitarbeitende hat, stellt keine eigenen Medikamente her, sondern Arzneimittel werden aseptisch in Spritzen und kleinen Glasbehältern abgefüllt und verpackt.

Bereits Ende 2024 hatte Vetter das rund 40 Hektar große Industriegelände in Saarlouis erworben. Anfang Dezember 2025 hatte die Europäische Kommission staatliche Beihilfen in Höhe von bis zu 47 Millionen Euro genehmigt und damit grünes Licht für das umfangreiche Bauprojekt gegeben.